¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ27Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡É¤¬È¯À¸¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡ÎÏ»Î¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Áê¼êÎÏ»Î¤Î¡ÈÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡É¤Ë¶Ã¤´é¤À¡£ÆÍÇ¡¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Áê¼êÎÏ»Î¤ËÂÐ¤·¿Â»ÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶¿´¡£¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤·¤«¤·Í¥¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï½øÆóÃÊ¼·½½ËçÌÜ¡¦Ï²Â®ÉðÂ¢¡ÊÉðÂ¢Àî¡Ë¤È½øÆóÃÊ¼·½½¼·ËçÌÜ¡¦¶åµ´²¦¡ÊÈø¾å¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£Ï²Â®ÉðÂ¢¤Ï¸½ºß21ºÐ¡¢½éÅÚÉ¶¤ÏÊ¿À®»°½½°ìÇ¯»°·î¾ì½ê¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÎÏ»Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶åµ´²¦¤Ï¸½ºß29ºÐ¤Ç½éÅÚÉ¶¤ÏÊ¿À®Æó½½Ï»Ç¯°ì·î¾ì½ê¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¶åµ´²¦¤ÎÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¿Â»ÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é·ã¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ëÎ¾ÎÏ»Î¡£ÂÎ³Êº¹¤ÇÍ¥¤ë¶åµ´²¦¤ÏÏ²Â®ÉðÂ¢¤Î±¦¸ª¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¶åµ´²¦¤Ï4¾¡3ÇÔ¡¢Ï²Â®ÉðÂ¢¤Ï3¾¡4ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ï²Â®ÉðÂ¢¤ÏÅÚÉ¶²¼¤Ø¤ÈÍî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶É¶ÉÕ¶á¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤ò¤¤«¤»¤¿ºÝ¤Ë¡¢º¸Â¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤Ã¤¿¤Î¤«¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ËºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶åµ´²¦¤ÏÏ²Â®ÉðÂ¢¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶åµ´²¦¤ÏÄ¾¸å¤ËÏ²Â®ÉðÂ¢¤Î¶á¤¯¤Ë´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÂß¤¹¤È¤¤¤¦¿Â»ÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶åµ´²¦¤Î»Ñ¤ËÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤·¤«¤·¶åµ´²¦Í¥¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ï²Â®ÉðÂ¢¤Ï¤Ó¤Ã¤³¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç´ÛÆâ¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë