¡ÈÀ¸¶ð»³¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ï1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¡£·àÅªÃÆ¤ÎÅçÅÄ¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢J2¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Ø¡×
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÇFCÂçºå¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¡£27Æü¤Ë¥í¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆàÎÉ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡£¥ê¡¼¥°¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÀ¸¶ð»³¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ï¡¢J2¾º³ÊÁè¤¤À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë11Ê¬¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëFCÂçºå¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFº´Æ£ÎÊ¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤ÈÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢90¡Ü12Ê¬¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹FW¤ÎÅçÅÄÂó³¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ë°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èé®ÅÄ¸÷¶µ´ÆÆÄ¡£ÅçÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£ºÇ¸å¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆJ¥ê¡¼¥°»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î°ìÀï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ÏFCÂçºå¤À¤Ã¤¿¡£7Ê¬¡¢9Ê¬¤ÈÆÀÅÀµ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Î¼é¸î¿À¡¢²¬ÅÄ¿µ»Ê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÆàÎÉ¤Ï44Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF²¬ÅÄÍ¥´õ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¡£Ç¾¿¶â»¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï11Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë·àÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡é®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¡ÅÀ1¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¼ì·®¤ÎÅçÅÄ¤â¡ÖÁ´Á³¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢J2¼«Æ°¾º³Ê·÷¤ËÌá¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆàÎÉ¤Î¾®ÅÄÀÚÆ»¼£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤é¤»Êý¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¥¯¥é¥Ö¤ÎËÜµòÃÏ¤ò³Ö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢É¸¹â642¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ¸¶ð»³¡£µª¸µÁ°663Ç¯¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÅìÀ¬ÅÓ¾å¤Î¿ÀÉðÅ·¹Ä¤ÈÄ¹¿ñÉ§¤¬·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍ³½ï¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢FCÂçºå¤Î2¾¡3Ê¬1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤«1¡Ý0¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áËÌÀî¿®¹Ô
