『エイリアン』シリーズの実写ドラマ「エイリアン：アース」第8話『本当の怪物』では、プロディジー社の研究島「ネバーランド」の権力構造に変化が訪れた。

そのカギを握る主人公ウェンディは、今後どのような存在になるのか？同役を演じるシドニー・チャンドラーが、「大きな脅威となる」可能性に言及している。

この記事には、「エイリアン：アース」第8話『本当の怪物』のネタバレが含まれています。

ドラマ「エイリアン：アース」は、人間の子供の意識が注入されたハイブリッドの“迷子たち”を中心とする物語だ。リーダーのウェンディは特に優れたハイブリッドで、強靭な肉体、高い戦闘力、高度な知能、テクノパシー、そして鋭い聴力と音声模倣能力を持ち合わせ、ゼノモーフと意志疎通を図ることもできる。

シーズンフィナーレとなる第8話『本当の怪物』では、ウェンディが自身の能力を駆使し、自分と仲間を支配してきたプロディジー社のカヴァリエ、シルヴィア、カーシュ、そしてユタニ社のモローを檻に監禁。最後にウェンディは「私たちが支配者よ」と宣言し、“迷子たち”と大人たちの立場が逆転する。

米の取材に応じたシドニー・チャンドラーは、ラストシーンのウェンディについて「そこにいるだけですごく脅威的。非常に力強く、自信に満ちている瞬間です」と語っている。「ウェンディからすれば、すべてが上手くいっている。ボーイ・カヴァリエに“チェックメイト”と言って、手綱を握ったようなものです」。

一方、「客観的に見れば、彼女は世界にとって大きな脅威です。白黒ハッキリした考えの持ち主で、今や圧倒的な力を手にしたのですから」と指摘し、最強のウェンディが力を掌握したことの脅威を強調。「もしシーズン2があるなら、あそこで何が起こるのか？と考えています。子供たちはどうやって成長していくんだろう？誰を手本にすればいいんだろう？疑問符だらけでした」と語った。

シーズン2の構想については、製作者のノア・ホーリーにヒントを聞き出しているものの、「物語がどこへ向かうのか、ウェンディに何が起きるのか、全く見当がつかない」とのこと。今は、準備を整えている段階だという。

「是非とも、物語の続きを見られる機会をいただきたいです。みんな“何が起きたんだ？”と歯がゆい思いをしているんですから。ノアは準備万端で、（シーズン2制作の）ゴーサインが出ればすぐでも始められる状態です。」

ドラマ「エイリアン：アース」は スターで配信中。

