商魂たくましく脱いだ！自らモデルとなり引き締まったスタイルを披露…ブランドを立ち上げたソン・ジヒョ【PHOTO】

ドラマ『宮（クン）〜Love in Palace』などで知られる女優ソン・ジヒョが、意外なボリューム感で話題を集めている。

【写真】ソン・ジヒョ、妖艶アンダーウェア姿に

ソン・ジヒョは最近、自身のインスタグラムを通じて数枚の写真を投稿した。

公開された写真でソン・ジヒョは、自身がCEOを務めるアンダーウェアブランドの商品を着用している。同一商品のブラックとホワイトのブラトップだ。

ソン・ジヒョは健康的な魅力を放ちながら、若々しい美貌と引き締まった体を見せつけた。44歳という年齢をまったく感じさせず、見る者の感嘆を呼んだ。

写真を見たファンらは「完璧にゴージャスです」「なんて素晴らしい」「若返ってません？」「どれも着心地良さそう」といった反応が寄せられた。

（写真＝ソン・ジヒョInstagram）

ソン・ジヒョは2024年12月にアンダーウェアブランドを立ち上げた。ただ、順調とは言えない状況にあるようだ。彼女は今年2月に放送されたバラエティ番組『ランニングマン』（原題）で、「事業を始めたが悩みが大きい。1日に注文が1、2件しか入らない」と吐露していた。

そんななかで自らモデルとなり、ブランドの価値を高めようとしているソン・ジヒョだ。

◇ソン・ジヒョ プロフィール

1981年8月15日生まれ。本名チョン・スヨン。2001年に雑誌モデルでデビュー。代表作はドラマ『宮（クン）〜Love in Palace』『朱蒙』（2006年）、映画『霜花店（サンファジョム） 運命、その愛』（2008年）など。2021年には自身のショートヘアやスタイリングをめぐり、ネット上で事務所に対する批判コメントが殺到する事態となり、話題になった。2024年12月には、8年間準備したというアンダーウェアブランド「NINA.SSONG」を立ち上げた。