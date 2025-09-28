【名古屋・大阪・福岡】耳鼻咽喉科「スゴ腕の名医」がいる全62病院を明かそう

全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。

「名伯楽」が愛媛にいた

そんな比野平氏は愛媛大学医学部の出身。かつて同学部耳鼻咽喉科学教室では、世界で初めて人工中耳の開発・臨床応用に成功した柳原尚明氏が教授の座にあり、数多くの名医たちを育ててきた。柳原氏が設立メンバーの一人である愛媛県の鷹の子病院もまた、耳鼻咽喉科の名医が集まる病院として有名だ。

日本耳科学会が認定した耳科手術（暫定）指導医（図中の「専門」の欄では耳）、日本鼻科学会の鼻科手術（暫定）指導医（鼻）、日本めまい平衡医学会のめまい相談医（め）、日本嚥下医学会の嚥下相談医（嚥）、日本顔面神経学会の顔面神経麻痺相談医（顔）のいずれかが勤務する病院のうち、耳鼻咽喉科の専門病院や、耳鼻咽喉の治療にとくに注力している中小規模の病院・クリニックを選んで記載した

耳鼻咽喉科部長である兵頭純氏（耳科手術暫定指導医）が話す。

「たとえば、めまい一つとっても三半規管の不調がもたらす内耳性のものから、脳梗塞が引き起こしている中枢性のものまで、原因はさまざま。後者であれば、脳外科医にバトンタッチする必要があるため、耳鼻科医が適切に見極めたうえで、ほかの診療科と連携する必要があるわけです」

ちょっとした症状が深刻な病気に

同院の売りの一つが、併設されている中耳手術センターだ。耳科手術暫定指導医の小林泰輔氏がセンター長を務めていて、難聴を引き起こす耳の病気を中心に、数多くの手術を行っている。

ここまで深刻なケースは限られるものの、耳や鼻の症状で慢性的に悩んでいる人は少なくない。

「そういった疾患の大半は命に関わらないため、放っておく患者が多い印象です。しかし不快感を無理に我慢していると、深刻な病気につながりかねない。ちょっとした症状でも、気軽に相談してみてください」（耳鼻咽喉科サージクリニック老木医院理事長の老木浩之氏）

あなたが住む街の病院にも、実は凄腕の名医がいる。気軽に扉を叩いてみよう。

「週刊現代」2025年09月29日号より

