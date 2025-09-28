¼ÆÅÄ½ß¡Ö¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡×Ãó¼Ö¾ì¤ÎÁ°¤Ë½÷¤Î¿Í¡ÖÈ±¤ÎÌÓÄ¹¤¯¤Æ¡¡Çò¤¤ÉþÃå¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¼ÆÅÄ½ß¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¡¢Îî´¶¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÄ¹¤¤¡¢Çò¤¤Éþ¤Î½÷¤Î¿Í¤¬¡Ö¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¤Ï28Æü¸áÁ°5»þ33Ê¬¤Ë¡Ö»ä¡¢Îî´¶¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£°ìºòÆü¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÁ°¤Ë½÷¤Î¿ÍÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¡¢26Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓÄ¹¤¯¤Æ¡¡Çò¤¤ÉþÃå¤Æ¤Æ¡¡¤Ç¤âÇØÃæ¸þ¤±¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¨¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£¡¡´·¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁ°¤ËÆóÅÙ¤â¤¢¤ë½ê¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¡¤½¤³¤Ç¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£·Ù¹ð¤Ê¤Î¤«ÅÜ¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£