¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬¤Ë¤âÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ê¤É¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤ÎÎÎ¶õ¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¿¯Æþ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬¤Ë¤âÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢NATO=ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤äEU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï±éÀâ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÀïÆ®³«»Ï»þÅÀ¤Î¹ñ¶¤Î²óÉü¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·Âç¤¤¯Êý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â½ÀÆð¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÂÐÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÅÀ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
