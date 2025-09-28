おぎやはぎ矢作兼（54）が、27日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケSP」に出演。共演男性芸人に対し「寝取られる男の顔してる」とズケズケ指摘する一幕があった。

千原ジュニア（51）らが酒を飲みつつトークするバラエティー番組で、今回は久々に全国ネットで放送された。矢作は飲食店で酒を飲みつつ、ジュニア、お笑いタレントふかわりょう（51）らとよもやま話を進め、ふかわの女性関係の話題になった。

ふかわは4月の同番組で、事実上恋人女性がいることを認めていたため、この日の放送でジュニアがその女性について「同業の人やんな？」と聞き、ふかわが「まあまあ、そうですね。広い意味では」と答えるなどのやり取りが展開されていた。

そして矢作がズバリ「別れたんじゃない？」と直球で質問すると、ふかわは「（その女性との関係が）“オフロード”に突入してますね。“道”はないところ…」などと答え、破局したか、破局寸前であることをにおわせた。

そうした会話の流れで、矢作は唐突に、ふかわに対し「自信をなくさないでほしいんだけど…」と切り出し、「寝取られる男の顔してるよね」とズバリ指摘。「心配になっちゃうよね、やっぱり。寝取られるから」と続けると、ふかわは反論できず「ううっ、う〜ん」などと微妙なリアクションをし、笑いを誘った。

そして「矢作君の言葉、本当に重みがあるので…」と複雑な表情で語っていた。