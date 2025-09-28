スタメンを外れた大谷…代打出場もないと指揮官説明

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦のスタメンを外れた。デーブ・ロバーツ監督は休養日になると説明した。代打出場もせず、完全休養でプレーオフへ備える。

指揮官は「全員に休養日を設けている。今日は必ず（休ませたい）と思っていた。私は彼に話したし、彼も今日休むことに納得していた。彼は明日スタメンに復帰する」と話した。

大谷が今季欠場するのは、8月21日（同22日）のロッキーズ戦以来33試合ぶり。4月に長女が誕生した際に「産休制度」を利用しての2試合を含めて4試合目となった。

26日（同27日）の終了時点でナ・リーグ本塁打王争いはシュワーバーが56本で1位。大谷は54本で2位。まだ追い上げられる可能性もあるが、タイトル争いよりも、万全の状態で3日後に始まるプレーオフに臨むためベンチスタートを選択した形となった。

ロバーツ監督は、「彼（ショウヘイ）は私に判断を任せると言った。だから『私を楽に決断させてくれないね』と言ったよ！」と苦笑い。タイトル争いについては「（彼は）気にしていないと思う。彼はMVPを獲得するからね」と話した。（Full-Count編集部）