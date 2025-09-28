ドジャースの佐々木朗希投手（23）が27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦前に取材対応。新球ツーシームを投げていたことを明かした。

前日は3―1の7回から5番手として登板。メジャー2度目のリリーフ登板で1回を1安打無失点に抑え、今季60本塁打のカル・ローリー捕手らから2三振を奪った。公式サイトの判定では、リリーフでの2試合はストレート、スプリットのみで、配球の意図を問われた佐々木は「ツーシームも投げました。キャッチャーのサインだったりで、自分から選んでるわけじゃないです」と説明した。三振を奪ったローリーへの3球連続スプリットについては「そこは僕もそのつもりでいた。それ以外はキャッチャーのサイン通りです。初球取りにいって、2球目、3球目、しっかり落とせたんで良かったです。あまり球速が出ていなかったので、そこは出したいかなと思います」と振り返った。

前日の登板については「1、2番が一番良いバッターだったので、そこに対して自分の良いボール投げて。1本打たれましたけど、その反応っていうのは出たんで、それは良かったかなと思います」とコメント。中1日での登板を終えての体の反応を問われると「そんなに変わらないです。1年間中継ぎでやってるわけじゃないので。1回投げて中1日でいけたので」と問題なしを強調した。

キャリア初の救援起用で2戦連続好投。ポストシーズン（PS）のメンバー入りへも大きく前進し「しっかり間が空くので、体調だけ整えて。昨日もランナーを背負った場面の経験もできましたし、そこが良かったです。これから1カ月で何かうまくなることはないと思うので、本当に体調を整えて準備するだけです」と意気込んだ。