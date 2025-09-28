ÀÝÄÅÉÙÅÄ±Ø

¡¡£²£¸Æü¸áÁ°£·»þ£´£°Ê¬º¢¡¢£Ê£ÒÅì³¤Æ»Àþ¡ÊµþÅÔÀþ¡Ë¤ÎÀÝÄÅÉÙÅÄ(¤È¤ó¤À)±Ø¡ÊÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Ç¡¢ÉÔ¿³¤ÊÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¤òÉõº¿¤·¤Æ¾èµÒ¤òÂàÈò¤µ¤»¤¿¡£Æ±Àþ¤ÏµþÅÔ¡½Âçºå±Ø´Ö¤ÇÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¹âÄÐ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ï²¼¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¤ÎÃ¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¿È¤äÃÖ¤«¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£