Ë¬Ìä¥»¡¼¥ë¥¹¤ä½¡¶µ´«Í¶¤Î¸¼´Ø±þÂÐ¤Ï¡Ö5Ê¬¤Ç3000±ß¡×¤³¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ËË¡Åª¸ú²Ì¤¢¤ë¤Î¡©
¡Ö¸¼´Ø±þÂÐÎÁ¶â¡¢5Ê¬¤´¤È¤Ë3000±ß¡×¡£¤½¤ó¤ÊÊ¸¸À¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖË¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖµÕ¤ËÊ§¤¨¤ÐÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¡£Ë¬Ìä¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¶È¼Ô¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢½¡¶µ¤Î´«Í¶¤Ê¤É¤Ë±þÂÐ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö5Ê¬¤´¤È¤Ë3000±ß¡×¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡¢¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÁµá¤ÏËÜÅö¤ËË¡Åª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂçÏÂ¹¬»ÍÏºÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö·Ù¹ð¡×¤Ç¤¢¤êÀÁµá¸¢¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤
¨¡¨¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÎÁ¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎË¡Î§²È¤ÎÊý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¸«¤È¤·¤Æ¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡ÖË¬Ìä¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¶È¼Ô¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢½¡¶µ¤Î´«Í¶¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ø·Ù¹ð¡Ù¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö5Ê¬¤´¤È¤Ë3000±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¸¸À¤ËË¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÁµá¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü±þÂÐ¤¹¤ëµÁÌ³¤â¤Ê¤¤
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤¬¡Ö3000±ßÊ§¤¦¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢±þÂÐ¤¹¤ëµÁÌ³¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
·ÀÌó¤Ï¡Ö¿½¤·¹þ¤ß¡×¤È¡Ö¾µÂú¡×¤Î°ìÃ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø·Ù¹ð¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î°Õ»×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏµÁÌ³¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉÔÅöÀÁµá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©
¨¡¨¡µÕ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÅöÀÁµá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸«²ò¤ÎÁê°ã¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖË¬Ìä¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¶È¼Ô¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢½¡¶µ¤Î´«Í¶¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ø·Ù¹ð¡Ù¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔÅöÀÁµá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Ë¬ÌäÈÎÇä¤ä½¡¶µ¤Î´«Í¶¤òÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¡Ø·Ù¹ð¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡¢Æ±¤¸¿ÍÊª¤¬·«¤êÊÖ¤·Ë¬Ìä¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥í¡¼¥ä¡¼¤È·ÀÌó¤·¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤âÍÞ»ß¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
