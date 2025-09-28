元TBSでフリーの安東弘樹アナウンサー（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。元タレントの妻との結婚20周年を報告した。

「極めて私事で恐縮なのですが、、、今年9月、結婚して20年となりました」とつづり、妻でタレントの川幡由佳とのツーショットを披露した。

「驚きです！あっという間の20年」と安東アナ。「想い出の、某HOTELのレストランにて食事を あらためて妻や家族に感謝」とつづった。

「間もなく58歳の私、家族の為にも、まだまだ現役で頑張ります 皆様、これからも何卒、宜しくお願い申し上げます」と記した。

この投稿に、フォロワーからは祝福の声とともに「いつまでも仲良くね」「私の憧れる大好きなご夫婦」「素敵です」「ステキなお二人にほっこりします」「素敵なご夫婦です」「イケメン&美女！素敵」「仲睦まじく、末永くお幸せに」などのコメントが寄せられている。

安東アナは1991年、TBSに入社。同局の「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターを務めていた川幡と2005年に結婚。翌06年に長男、2010年に次男が誕生。2018年3月末で同社を退社し、フリーに転身した。