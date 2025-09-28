Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢ºÊ¡¦¥»¥Ä¤Ë¤«¤±¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤òÍ½½¬
¡¡9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¡¢¡Ø¹üÆ¡¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ë¤ÎºÊ――¾®Àô¥»¥Ä¡ÊÀá»Ò¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÈ¾À¸¤òÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¯¡ØÍÅ²ø¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤¿ÃË ¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´²òË¶¡Ù
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬°¦¤·¤¿É×――¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÉºÇñ¡×¤È¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊ¸³ØÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿
¡¡¤Î¤Á¤Î¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×――¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¤Ï¡¢1850Ç¯¡¢¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¡¦¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ê¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡Ë¡£Éã¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï¤Î±Ñ¹ñÎ¦·³·³°å¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥Ïー¥ó¡¢Êì¤Ï¥®¥ê¥·¥¢¿Í¤Î¥íー¥¶¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥·¥Þ¥Á¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÏÉã¤Î¶¿Î¤¡¦¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ç²á¤´¤¹¤¬¡¢1856Ç¯¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¡¢°Ê¸å¡¢ÉãÊý¤ÎÂç½ÇÊì¥µ¥é¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥ó¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Í·µºÃæ¤Î»ö¸Î¤Çº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡Ê1866Ç¯¡Ë¡¢Éã¤Î»à¡ÊÆ±Ç¯¡Ë¡¢Âç½ÇÊì¤¬¿ÆÎà¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æºâ»º¤ò¼º¤¦¡Ê1867Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ¹¬¤¬Â³¤¯¡£
¡¡1869Ç¯¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡£Åö½é¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ô¾¦¿Í¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Üー¥¤¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥ä¥éー¡×»æ¤Îµ¼Ô¤Ë¡£¥Þ¥Æ¥£¤È¤¤¤¦½÷À¤ÈÆ±À³¡Ê·ëº§¡Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÇË¶É¡£
¡¡1881Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥ª¥ê¥ó¥º¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¡¦¥Ç¥â¥¯¥é¥Ã¥È¡×»æ¤ÎÊ¸³ØÉôÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈà¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊüÏ²ÊÊ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡¢1887Ç¯¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯Åç¡ÊÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¡Ë¤ËÂÚºß¡£µª¹ÔÊ¸¡ØÊ©ÎÎÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤ÎÆóÇ¯´Ö¡Ù¡¢¾®Àâ¡Ø¥Á¥¿¡Ù¤Ê¤É¤òÃø¤¹¡£
¡¡1890Ç¯4·î¡¢¡Ö¥Ïー¥Ñー¥¹¡¦¥Þ¥ó¥¹¥êー¡×»ï¤ÎÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤ÆÍèÆü¤¹¤ë¤â¡¢·ÀÌó¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¡¢¼¿¦¡£Äë¹ñÂç³Ø¶µ¼ø¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Ûー¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¾¾¹¾»Ô¤Ë¤¢¤ëÅçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¡Ê¤ª¤è¤Ó»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ë¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¾®Àô¥»¥Ä¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ê1891Ç¯º¢¤«¤éÆ±µï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ë1896Ç¯¡¢¥Ïー¥ó¤¬¾®Àô²È¤ËÆþÀÒ¤¹¤ë·Á¤ÇÀµ¼°¤Ë·ëº§¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¡Ê¥»¥Ä¤âºÆº§¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£°Ê¸å¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤òÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡È°Â½»¤ÎÃÏ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê1904Ç¯Ë×¡Ë¡£
¢£È¬±À¤¬°¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡È¸Å¤ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡É
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îµ¢²½¤ÎÇ¯¡Ê1896Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Äë¹ñÂç³Ø¤Î±ÑÊ¸³Ø¹Ö»Õ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¸«½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆü¡¹¤òÆüËÜ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¡¢·§ËÜ¤ä¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡Ê1891Ç¯～1894Ç¯º¢¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¾ÍÎ²½¤µ¤ì¤¿³¹¤È¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡ÊÁ°¼Ô¤Ç¤Ï¹â¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï±Ñ»ú¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¤È¡ÖÆüËÜ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿ºî²È¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà¤¬°¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡É¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸Å¤ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤¬ºÇ½é¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾¹¾¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤È¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¡Ê¥»¥Ä¡Ë¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿È¬±À¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸Å½ñÅ¹¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢Èà¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÀâ¤äÌ±ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤ÎÃø½ñ¤Î¸µ¥Í¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢È¬±À¤È¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤òÄÖ¤Ã¤¿¤¢¤ë¿ïÉ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬ËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ê°úÍÑ¼ÔÃí¡¦È¬±À¤Ï¡Ë¡ÖËÜ¤ò¸«¤ë¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£～¾®ÀôÀá»Ò¡Ö»×¤¤½Ð¤Îµ¡×¤è¤ê～
¡¡¤¢¤ë¼ï¤Î·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ï¥ß¥åー¥ºÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½ñÊª¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿¡Ê»à¤ó¤À¾ðÊó¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ä¤ÎÀ¸¿È¤ÎÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿¡È¸Å¤ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡É¡ÊÀ¸¤¤¿¾ðÊó¡Ë¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾¾¹¾ÈÍ»Î¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊÙ¶¯¹¥¤¤Î¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤Ë¤è¤ê¼Â²È¤¬·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢11ºÐ¤Ç³Ø¹»¤ò¼¤á¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Èà½÷¤Ï1½µ´Öµã¤Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥Ä¤Ï¡¢È¬±À¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢»þ¡¹¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¡¢É×¤òº¤¤é¤»¤¿¡Ê¡©¡Ë¤è¤¦¤À¡Ê°Ê²¼¡¢È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¢°ìÍº¤ÎÃø½ñ¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ö¾ª¤¬¡¢½÷»ÒÂçÕÜ¤Ç¤âÂ´¶È¤·¤¿ÕÜÌä¤Î¤¢¤ë½÷¤À¤Ä¤¿¤é¡¢¤â¤Ä¤È¤â¤Ä¤È¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ç¤»¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊì¤¬¿½¤¹¤È¡¢Éã¤Ï¤¤¤Ä¤âÊì¤Î¼ê¤ò¼¹¤Ä¤Æ¸ÍÃª¤ÎËµ¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢Â¶ÑÝ¤Î²¨¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÃª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹À½¤ÎËÜÃª¤¬°ì¤Ä¤¢¤Ä¤ÆÀ§¤Ë¤ÏÉã¤ÎÃø½ñ¤¬¶âÊ¸»ú¤ÎÇØ¤ò¥Å¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£À§¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö»Û¡¢Ã¯¤Î¤ª±¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ÎËÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÕÜ¤Î¤¢¤ë½÷¤Ê¤é¤ÐÍ©Îî¤ÎÏÃ¡¢¤ª²½¤±¤ÎÏÃ¡¢Á°À¤¤ÎÏÃ¡¢³§ÇÏ¼¯¤é¤·¤Î¤â¤Î¤È±¾¤Õ¤ÆÓÞ¾Ð¤Õ¤Ç¤»¤¦¡×¤È¿½¤·¤ÆÊì¤¬ÌÌ±Ç¤¬¤ëÄø¤ËÉã¤ÏÂ¶¤Î¾ì¤ÇÊì¤ÎÏ«¤ò¾ÞÍÈ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Ëµ¤Ëµï¤ë»ä¤Ë¸þ¤Ä¤ÆËø¤â¡Öº¡¤ÎËÜ³§¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÉ¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ü¤¦¤è¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿½¤·¤ÆâÃ·õ¤ËË«¤á¤½¤ä¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£～¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¡ÖÈ¬±À¡×¤ò²±¤Õ¡Ù¡Ê·ÙÀÃ¼Ò¡Ë¤è¤ê～
¡¡Æâ³°¤Î¸¸ÁÛÊ¸³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅì²íÉ×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²ø°Ûëý¤Î½¯½¸¤ÈºÆÏÃ¤ËÅØ¤á¤¿¡×¾®ÀôÈ¬±À¤Îµ¤¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÒÌ´¸«¤ëÌ±Â²¡Ó¤¿¤ë¥±¥ë¥È¤Î·ì¤ò¤Ò¡×¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸µ¡¹¤Îµ¤¼Á¤Ë¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¾ÍÎ¤Î¿Í¡¹¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¡È¸Å¤ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡É¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿È¬±À¼«¿È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ä¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÊÊ¸=ÅçÅÄ°ì»Ö¡Ë