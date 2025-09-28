堂安律が前半だけで2アシスト! フランクフルト、町野修斗のボルシアMGを6-4撃破で連敗ストップ
[9.27 ブンデスリーガ第5節 ボルシアMG 4-6 フランクフルト]
ブンデスリーガ第5節が27日に行われ、6位フランクフルトは敵地で17位ボルシアMGに6-4で勝利した。フランクフルトのMF堂安律は右サイドハーフで先発出場し、2アシストを記録。後半26分までプレーし、3試合ぶりの白星に貢献した。ボルシアMGのFW町野修斗は1トップでスタメン出場。後半16分に途中交代した。
堂安は1-0の前半15分、ペナルティエリア右角付近でのFKのキッカーを担当。左足のクロスは相手に防がれるが、その流れからこぼれ球に反応し、左足で中央へ送る。これをMFアンスガー・クナウフが右足で蹴り込み、追加点を挙げた。
3-0の前半39分には、クナウフとのパス交換からペナルティエリア左に走り込み、グラウンダーで折り返す。MFファレス・シャイビが左足で流し込み、堂安の2アシスト目となった。
その後、後半2分までに6-0としたフランクフルト。ラスト20分を切ってから4ゴールを許す展開となったが、大量リードを生かして逃げ切り、連敗を2で止めた。
一方、ボルシアMGは2試合ぶりの黒星。開幕5戦未勝利(2分3敗)で最下位に転落した。
