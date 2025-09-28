本日9月28日（日）23:00〜24:25 日本テレビ系全国ネットにて「ウチのガヤがすみません！」を放送。※一部地域をのぞく

今回は、“一夜で案件を掴み取れ！ガヤドリームスカウトSP”と題した新企画。スタジオにはクライアントとなる有名企業、蒙古タンメン中本・ヴィレッジヴァンガード・SHOWROOM・Droptokyo・長崎国際テレビの代表者がズラリ。各社、芸人たちに解決してもらいたい課題を持ってきており、企業に刺さったガヤ芸人には即ビッグビジネスが舞い込むかもしれない大チャンス。その中のひとり、SHOWROOMの前田裕二社長にMCチョコレートプラネットが「ガチで、決めたら使うってことでよろしいですね？」と念押しすると、前田社長は「はい、すぐ」と約束する。

◆芸人たちが特技やキャラを活かしたアイデアを続々プレゼン

人気雑貨店のヴィレッジヴァンガードは、おもしろくてくだらないヒット商品のアイデアを募集。趣味でコスプレをしている女性芸人の画期的なアイデアにはゲストの森本慎太郎（SixTONES）が「汎用性がありそう。特許を取ったらいいんじゃないですか」と太鼓判。プロレスとお笑いの二刀流女性ピン芸人・はるかぜが考えた目覚まし時計には「ヴィレヴァンにありそう！」とガヤ芸人たちも興味津々。さらに、彼女が芸人になるきっかけとなった“元カレ芸人”の正体にスタジオ中が騒然となる場面も。

以前番組で自作のゲームを披露したプログラマー芸人・ジンバのオリジナル競馬ゲームを使って、ヒロミ、森本、麻婆（スタミナパン）、大鶴肥満（ママタルト）が対決。それぞれの顔を模した馬を走らせるべく、4人は鞭を振り回しながら決めゼリフを叫びまくる！ 最下位になりビリビリの罰ゲームを受けることになるのは誰なのか？

ファッション系人気ウェブメディア・Droptokyoは、新たなファッションスターを発掘するため「おしゃれイケメン芸人オーディション」を開催。各事務所から選りすぐりのおしゃれイケメン芸人がスタジオに登場。ハロウィンイベントでアニメーションキャラクターに扮し、人だかりができたという超イケメン芸人も。そのハイレベルな対決にスタジオ中が驚愕！

激辛ラーメン店・蒙古タンメン中本は「新たなトッピングを考えてほしい」と依頼。そこで熱狂的な中本ファンの3組が“辛さをマイルドに”“意外なフルーツを使用”“3種の具材のコラボ”と、いずれも個性的なアイデアを提案。さらに、トッピングではなく、意外なプレゼンが蒙古タンメン中本代表者の心を鷲掴みに!?

日本テレビ系列の長崎国際テレビでは、3組の芸人たちが人気情報番組「ひるじげドン」のレギュラーの座を巡ってロケ対決を繰り広げる。長崎県民に投票で選ばれたガヤ芸人とは！!?

◆お笑い界に革命!? “AI芸人”

SHOWROOM・前田社長の依頼は「AI芸人開発のための次世代モデル芸人発掘」。AI芸人とはどのようなものなのか、試しにこの番組のために作った“AI後藤”と森本が会話。森本の「森本慎太郎です」という自己紹介に対するAI後藤の“後藤っぽい”返答に、「おー！」「すごい！」とスタジオ中が驚愕。

さらに、「今のところ誰がおもしろいですか？」という質問では、“AI後藤”のキレッキレな回答に後藤輝基は目を丸くする。前田社長は収録全体を通して芸人をチェックして、スカウトしたいという。お笑い界の歴史を変えるかもしれない、AI芸人のモデルとなる芸人はいるのか!?

★出演者：

【ＭＣ】ヒロミ、後藤輝基

【ゲスト】森本慎太郎（SixTONES）

【ガヤ芸人】アカランドセル、足腰げんき教室、おばあちゃん、オーディン、加島ちかえ、9番街レトロ、ケビン、ジンバ、ダンビラムーチョ、ちびシャトル、ちゃんぴおんず、T-ALEX、ちなてい、スタミナパン、センチネル、はっしーはっぴー、はるかぜ、ぱーるおばさん、ふたりはリバース、ブラゴーリ、星出篤哉、細いとメガネ、ママタルト、メメニー おみ・クルーズ、ランパンプス ほか

※五十音順