¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»ÄÁý²Ã¡Û £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¢¥ä¥Þ¥À£È£Ä¡¢£Ë£Ì£á£â
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨9·î19Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î9·î12Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1614ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì ¡¡¡¡¡¡6,556¡¡¡¡ 17,650¡¡¡¡¡¡1.12
£²¡¥<9831> ¥ä¥Þ¥À£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡5,287¡¡¡¡ 13,582¡¡¡¡¡¡0.14
£³¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,760¡¡¡¡¡¡7,859¡¡¡¡¡¡1.99
£´¡¥<5401> ÆüËÜÀ½Å´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,464¡¡¡¡¡¡1,898¡¡¡¡¡¡3.08
£µ¡¥<9048> Ì¾Å´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,204¡¡¡¡¡¡2,514¡¡¡¡¡¡0.19
£¶¡¥<3167> £Ô£Ï£Ë£Á£É ¡¡¡¡¡¡¡¡1,030¡¡¡¡¡¡2,591¡¡¡¡¡¡0.06
£·¡¥<8282> ¥±ー¥º£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡827¡¡¡¡¡¡1,654¡¡¡¡¡¡0.03
£¸¡¥<9041> ¶áÅ´£Ç£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡805¡¡¡¡¡¡1,786¡¡¡¡¡¡0.44
£¹¡¥<9044> Æî³¤ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡748¡¡¡¡¡¡1,402¡¡¡¡¡¡0.13
10¡¥<7458> Âè°ì¶½¾¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡698¡¡¡¡¡¡1,737¡¡¡¡¡¡0.12
11¡¥<6525> ¥³¥¯¥µ¥¤¥¨¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡643¡¡¡¡¡¡1,423¡¡¡¡¡¡0.98
12¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡574¡¡¡¡¡¡5,029¡¡¡¡¡¡5.47
13¡¥<9997> ¥Ù¥ëー¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡523¡¡¡¡¡¡1,024¡¡¡¡¡¡0.67
14¡¥<3088> ¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡504¡¡¡¡¡¡1,169¡¡¡¡¡¡0.34
15¡¥<9832> ¥ªー¥È¥Ð¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡478¡¡¡¡¡¡1,407¡¡¡¡¡¡0.05
16¡¥<6379> ¥ì¥¤¥º¥Í¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡457¡¡¡¡¡¡1,524¡¡¡¡¡¡0.07
17¡¥<8153> ¥â¥¹¥Õー¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡445¡¡¡¡¡¡1,198¡¡¡¡¡¡0.02
18¡¥<9616> ¶¦Î©¥á¥ó¥Æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡417¡¡¡¡¡¡1,146¡¡¡¡¡¡0.86
19¡¥<4661> £Ï£Ì£Ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡408¡¡¡¡¡¡2,787¡¡¡¡¡¡0.99
20¡¥<6412> Ê¿ÏÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡407¡¡¡¡¡¡¡¡759¡¡¡¡¡¡0.51
21¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥× ¡¡¡¡¡¡¡¡402¡¡¡¡¡¡5,695¡¡¡¡¡¡2.46
22¡¥<4732> £Õ£Ó£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡400¡¡¡¡¡¡¡¡809¡¡¡¡¡¡0.14
23¡¥<9936> ²¦¾¥Õー¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡389¡¡¡¡¡¡¡¡814¡¡¡¡¡¡0.06
24¡¥<2281> ¥×¥ê¥Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡382¡¡¡¡¡¡¡¡823¡¡¡¡¡¡0.60
25¡¥<9039> ¥µ¥«¥¤°ú±Û ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡370¡¡¡¡¡¡¡¡792¡¡¡¡¡¡0.02
26¡¥<3771> ¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥µ ¡¡¡¡¡¡¡¡361¡¡¡¡¡¡¡¡863¡¡¡¡¡¡0.13
27¡¥<3679> ¤¸¤²¤ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡361¡¡¡¡¡¡2,594¡¡¡¡¡¡0.22
28¡¥<9347> ÆüËÜ´Éºâ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡328¡¡¡¡¡¡¡¡723¡¡¡¡¡¡0.04
29¡¥<2749> £Ê£Ð£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡314¡¡¡¡¡¡3,114¡¡¡¡¡¡0.38
30¡¥<6315> £Ô£Ï£×£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡297¡¡¡¡¡¡3,254¡¡¡¡¡¡1.24
31¡¥<9031> À¾Å´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡288¡¡¡¡¡¡¡¡536¡¡¡¡¡¡0.18
32¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡284¡¡¡¡¡¡1,166¡¡¡¡¡¡2.97
33¡¥<9003> ÁêÅ´£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡283¡¡¡¡¡¡¡¡512¡¡¡¡¡¡0.34
34¡¥<7003> »°°æ£Å¡õ£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡259¡¡¡¡¡¡1,605¡¡¡¡¡¡2.43
35¡¥<6146> ¥Ç¥£¥¹¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡242¡¡¡¡¡¡¡¡819¡¡¡¡¡¡1.12
36¡¥<7616> ¥³¥í¥ï¥¤¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡236¡¡¡¡¡¡4,991¡¡¡¡¡¡0.04
37¡¥<6762> £Ô£Ä£Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡236¡¡¡¡¡¡1,121¡¡¡¡¡¡2.50
38¡¥<8281> ¥¼¥Ó¥ª£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡222¡¡¡¡¡¡¡¡511¡¡¡¡¡¡0.22
39¡¥<3992> ¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡221¡¡¡¡¡¡1,621¡¡¡¡¡¡0.63
40¡¥<8173> ¾å¿·ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡219¡¡¡¡¡¡¡¡725¡¡¡¡¡¡0.05
41¡¥<4751> ¥µ¥¤¥Ðー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡207¡¡¡¡¡¡¡¡835¡¡¡¡¡¡3.43
42¡¥<9405> Ä«ÆüÊüÁ÷£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡202¡¡¡¡¡¡¡¡890¡¡¡¡¡¡0.13
43¡¥<3397> ¥È¥ê¥Éー¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡197¡¡¡¡¡¡1,539¡¡¡¡¡¡0.12
44¡¥<9010> ÉÙ»ÎµÞ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡195¡¡¡¡¡¡¡¡823¡¡¡¡¡¡0.20
45¡¥<7537> ´ÝÊ¸ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡194¡¡¡¡¡¡1,092¡¡¡¡¡¡0.15
46¡¥<7522> ¥ï¥¿¥ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡193¡¡¡¡¡¡¡¡497¡¡¡¡¡¡0.37
47¡¥<4958> Ä¹Ã«Àî¹áÎÁ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡183¡¡¡¡¡¡¡¡368¡¡¡¡¡¡0.05
48¡¥<6630> ¥äー¥Þ¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡180¡¡¡¡¡¡¡¡655¡¡¡¡¡¡0.49
49¡¥<9001> ÅìÉð ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡171¡¡¡¡¡¡¡¡354¡¡¡¡¡¡1.54
50¡¥<2288> ´ÝÂç¿© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡168¡¡¡¡¡¡¡¡850¡¡¡¡¡¡0.06
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹