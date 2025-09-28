お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）と生出演。間寛平（76）が発起人を務める「淀川寛平マラソン」での先輩芸人のたむらけんじ（52）のふるまいについて、熱く語った。

粗品が「せいやさん、マラソンどう？」と言うと、せいやは「これねぇ、マラソンは無理やねんなぁ」と前置きした上で「寛平マラソン」での実体験について言及。「フルマラソン走ったことある？ フルマラソンって健康によくないらしいで。しんど過ぎて。めっちゃ走りすぎらしい、やっぱ。異常」と切り出した。

その上で「ほんまに最後の10キロ、寛平さんに今後一切NG食らっていいから、勝手に立ちションして帰ろうかなと」と語ると、粗品が「何で立ちションやねん」と即ツッコミを入れた。

せいやもすかさず「ションベンもえぐいねん。でけへんから。マラソンきついわ。無理」と反応。粗品が「完走したん？」と聞くと、せいやは「完走せな、絶対あかんからって。当時、若手はたむけんさんに圧かけられて。テント来て、若手の。『言っとくけど、完走以外ないから』みたいな。めっちゃ怖かった」と告白した。

粗品は「懐かしい〜」と爆笑しながらも「パワハラですよね。あかんで、たむけん、それ。クソ野郎。お前よお！」と一気にボルテージを上げた。

せいやは慌てて「いやいやちょっと待て。俺がしゃべったことで、やめろや、火つけるの。たむけんさん、面白い感じでね。昔のエピソード」と笑いながらフォロー。粗品も「たむけんさんがご飯用意してくれたんやろ？ 完走後にな。そやろ？」と投げかけた。

せいやは「たむけんさんの何が太っ腹って、何でそんなこと言うかやん。若手に。そりゃギャラもらってるし。焼き肉丼を全部おごってもらってるのよ。たむけんさんはそう言うだけあるのよ。『（炭火）焼肉たむら』の焼き肉丼を全若手、50人100人におごる。みんな食うねん」とたむらの発言の真意を明かした。

せいやは同期芸人と先輩芸人と3人でかなり遅い時間帯にゴールしたという。「やっと食べられる〜って。焼き肉丼3つ！ みたいになって。（スタッフから）『焼き肉丼、すいません残り2食しかないんですよ』と」と完走後の状況を説明。先輩芸人はせいやら2人に気を使って、「俺、カレーでいいよ。焼き肉丼、食べ食べ食べ、みたいな」と2つの焼き肉丼を譲った上で「すみません、カレーで」とオーダーしたという。せいやは「カレーもない。カレーもなかってん。忘れられへんな」と当時を振り返り大爆笑。粗品も「次の日聞いて、ワロたわ」と爆笑した。