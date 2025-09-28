コワモテ俳優ジョン・バーンサルが結婚15年を祝って妻にスウィートなメッセージ
ドラマ『パニッシャー』や『ウォーキング・デッド』、映画『フォードvsフェラーリ』などに出演し、コワモテなイメージで知られるジョン・バーンサルが、結婚15周年を迎えた妻エリンにロマンティックなメッセージを贈った。
【写真】ロマンティックな写真をシェアしたジョン
現地時間9月25日にインスタグラムを更新したジョンは、ウェディングドレス姿のエリンの手を取り、彼女を優しく見つめる写真を公開。ジョンのもう片方の手には、ブートニアとお揃いのブーケが握られている。キャプションには、「太陽が輝くのを拒んでも、君を愛し続ける。山が海まで崩れたとしても、俺と君がいる。愛しています。結局のところ、君こそが全てなんだ」と綴られた。
Peopleによると、ジョンは留学先のモスクワから帰国した2000年に、ワシントンD.C.のジョージタウン大学病院で救急看護師として働いていたエリンと、バーで出会い、一目惚れしたそう。以来、ジョンの下積み時代を一緒に過ごし、2010年に結婚。2011年に長男ヘンリー、2013年に次男のビリー、2015年には娘のアデリンが生まれている。
ジョンのロマンティックな投稿に、『ウォーキング・デッド』で共演したノーマン・リーダスがハートの絵文字で反応。彼を担当するカリスマスタイリストのイラリア・ウルビナティからもハートの絵文字とともに「最高！！！！！」とコメントが寄せられた。ファンからも「なんて素敵な言葉」「マジでスウィート」「なんて素敵なんだ。耐えられない」などと称賛の声が届いている。
引用：※「Jon Bernthal」インスタグラム（＠jonnybernthal）
