½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö»æ¤È¤µ¤Þ¤¡〜¤º¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¡¢¡È¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÍÑ»æ¤À¤±¡É¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê·Á¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡×ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ï½Ð±é¤»¤º¡¢»öÁ°¤ËÅê¤²¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¡〜¤º¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¡È¼«¿È¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡É¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à¤òÊ¹¤«¤ì¤¿óîÆ£¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦óîÆ£¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´°÷ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ðËÜ¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
