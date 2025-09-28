＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館

優勝の行方を左右する結びの一番。向正面、審判を務める親方の背後に“ひょっこり”女性アスリートの姿が偶然カメラに映り込んだ。“まさか”のはたき込みによって勝負が一瞬で決すると大興奮。そんな様子に「あら、美人さん」「めっちゃ興奮してる」などの反響が相次いだ。

大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の休場による不戦勝で1敗を守った横綱・大の里（二所ノ関）を2敗で追う横綱・豊昇龍（立浪）が、関脇・若隆景（荒汐）に敗れれば大の里の優勝が決まるという結びの一番。

緊張の立ち合いで、審判を務める元大関・雅山の二子山親方の背後に“ひょっこり”映り込んだのは、黒のノースリーブ姿が印象的な女性。この女性はソウル五輪・シンクロナイズドスイミング銅メダリストの小谷実可子さん。この日は終始、背筋をピンと伸ばして体育座りで観戦する様子から、現役時代と変わらず“凛”とした印象。存在に気付いた一部ファンからは「ホントお綺麗です」「姿勢がキレイ」「まさに健康美ですね」といった反響が寄せられた。

勝負は一瞬で決まった。立ち合い、豊昇龍が右に変化してはたき込むと、若隆景は成すすべなく土俵に前のめりに。館内騒然となる中、小谷さんもまた大声を上げるように大興奮。その様子に「めっちゃ興奮してる」「気持ちわかるわw」といった声もあった。

この結果を受け千秋楽での横綱直接対決で優勝が決まる。大の里が勝つことになれば、自身5度目の優勝。一方、豊昇龍が本割で勝てば決定戦に。そこで豊昇龍が大の里を破れば、3度目の優勝となる。（ABEMA／大相撲チャンネル）