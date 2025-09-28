全国の300人が選んだ、友達になりたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ All About ニュース編集部が実施したアンケート調査結果から、2位「竈門炭治郎」を抑えた1位は？（サムネイル画像出典：『鬼滅の刃』公式X (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable）

All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、友達になりたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。

2位：竈門炭治郎（かまどたんじろう）／49票



主人公・竈門炭治郎は、純粋で努力家、鬼にまで慈悲の心を持つ心優しい少年。鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すために鬼殺隊に入り、強い意志と努力で日々成長を続けています。

炭治郎の鬼殺隊での同期の1人、栗花落（つゆり）カナヲの固く閉じた心を解放するきっかけを作り、嘴平（はしびら）伊之助が炭治郎たちと触れ合う中で、初めて「ほわほわする」温かい気持ちを知るなど、炭治郎の誰にでも寄り添う優しさは、仲間だけでなく上官や先輩をも惹きつけます。

回答者からは、「性格が安定していて常識人の為。一緒にいて楽しそうとも思います。めっちゃいいやつ」（30代男性／徳島県）、「面白人間。素直だけど芯が太い。他者を思いやる気持ちがいい人に見えるから。誰からも愛される人」（40代男性／福島県）、「一緒に試練を乗り越えて良い友情が生まれそう」（20代女性／千葉県）、「誰にでも思いやりを持って接する炭治郎は、悩みを相談するにもぴったりの友達だから」（50代男性／東京都）などの声がありました。

1位：甘露寺蜜璃（かんろじみつり）／71票



明るく天真爛漫で、常に誰かにときめいている恋柱・甘露寺蜜璃。華やかな外見に反して高い身体能力を持ち、鞭のような日輪刀でアクロバティックに戦います。

食欲旺盛で怪力であることを理由に婚約者に振られ、我慢の日々を過ごしていましたが、本当の自分を隠して生きることに疑問を抱き、結婚相手を見つけるために鬼殺隊に入隊。どんな人に対しても魅力を感じ、ポジティブで明るい性格は性別を問わず人気を集めています。

回答者からは、「スイーツ食べながら恋バナしたい 普通の女の子の友だちとして遊んでみたい 食べ放題いこう！」（20代女性／福島県）、「明るくて話しやすく、どんな時も楽しい気持ちにさせてくれそうだから」（30代女性／神奈川県）、「女子会する。アウトドア派っぽいからたくさん遊んでくれそう」（20代女性／千葉県）、「カフェ巡りとかにノリノリで来てくれそう。割り勘は無理かもしれないですが」（40代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。

※回答者からのコメントは原文ママです

この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)