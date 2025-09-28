【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 1ー2 サンフレッチェ広島（9月27日／ベスト電器スタジアム）

【映像】打点高過ぎのジャンピングヘッド弾

アビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが、デビュー戦で初ゴールを決めた。陸上競技選手のサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟の活躍に、ファンが興奮している。

J1リーグ第32節で福岡とサンフレッチェ広島が対戦。その90+2分のことだ。

2点を追いかける福岡は、FW紺野和也が右サイドを突破し、ボールが左サイドのMF橋本悠に渡った。橋本が右足でトラップした瞬間、ペナルティーエリア内のサニブラウンは右手を上げてボールを呼び込む。そして、ゴールに向かっていく軌道のクロスに反応し、相手守備陣の間からジャンピングヘッド。日本代表GK大迫敬介も飛び出してきていたが、対空時間の長いヘディングで先に触り、ゴールネットを揺らした。

Jリーグデビュー戦で初ゴールを決めたサニブラウンは、ゴールの中のボールを拾い上げ、ゴール裏のサポーターを盛り立てるジャスチャーを披露。残り3分ほどだったが、高卒ルーキーが最後まであきらめない姿勢を見せた。

解説・増川隆洋氏は「素晴らしいですね。最後の頭を伸ばしたところが良かったですし、走り込むタイミングも良かったです。完璧な打点でした。デビュー戦で（ゴール）を取れるのはすごいです」とコメントした。

ファンもABEMAのコメント欄で反応。「ハナン鳥肌すぎる！！」「身体能力おばけ」「ハナン君おめでとう！！」「ハナン君しかアビスパに希望はありません」「ハナンのデビューゴール」「才能えぐすぎ」「打点高すぎてびっくり」「兄もすごいのに、兄弟揃って活躍ってカッコよすぎ」「陸上もサッカーもすごいって、どんな兄弟だよ」と興奮しているようだ。

サニブラウンは福岡U-18出身の高卒ルーキーで、兄は世界陸上にも出場した陸上競技選手のサニブラウン・アブデル・ハキーム。兄にも劣らない身体能力の高さを見せつけた。チームは5連敗に終わったが、そのポテンシャルの高さと今後の活躍に期待がかかる。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）