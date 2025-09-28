◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

ベスト4まで絞り込まれた世界選手権は、27日に準決勝の2試合が行われました。

準決勝1試合目は、今大会アップセットを起こし旋風を巻き起こしているブルガリア（FIVBランク9位）とチェコ（同17位）の一戦。

ブルガリアはチームの得点源、アレクサンダル ニコロフ選手が活躍。両チーム最多の31得点を挙げチームをけん引し、ブルガリアが3−1（25−20、23−25、25−21、25−22）で勝利。1970年以来となる55年ぶりの決勝進出を決めました。アレクサンダル ニコロフ選手は、今大会これで150得点を挙げ、2位以下に大差をつけてのベストスコアラーとなっています。



準決勝2試合目は、FIVBランク上位2チームのポーランド（同1位）とイタリア（同2位）の戦い。前回対戦の8月のネーションズリーグ決勝では、ポーランドが3−0のストレート勝利を飾っていました。

この試合はイタリアがポーランドを凌駕。第1セットはオポジットのユーリ ロマーノ選手、アレッサンドロ・ミキエレット選手を中心に得点。チームとして7本のサービスエースも光り、3−0（25−21、25−22、25−23）でのストレート勝利。ネーションズリーグ決勝の雪辱を果たしました。

残すは2試合。3位決定戦のチェコ−ポーランド、決勝のブルガリア−イタリアは28日に開催。イタリアは世界選手権2連覇、ブルガリアは初の王者をかけた戦いとなります。

▽決勝ラウンド日程＆結果

【ラウンド16】

トルコ 3−1 オランダ

ポーランド 3−1 カナダ

イタリア 3−0 アルゼンチン

ベルギー 3−0 フィンランド

ブルガリア 3−0 ポルトガル

アメリカ 3−1 スロベニア

チェコ 3−0 チュニジア

イラン 3−2 セルビア

【準々決勝】

イタリア 3−0 ベルギー

ポーランド 3−0トルコ

チェコ 3−1 イラン

ブルガリア 3−2 アメリカ

【準決勝】

ブルガリア 3−1 チェコ

イタリア 3−0 ポーランド

【3位決定戦】

チェコ − ポーランド

【決勝】ブルガリア − イタリア