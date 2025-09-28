童顔でボリューム&キューティーな韓国歌手、「40歳とは思えない!」と話題

2NE1のパク・サンダラが、変わらぬ童顔の美貌と健康的なスタイルでファンの感嘆を誘っている。

パク・サンダラは最近、自身のインスタグラムを通じてイタリア・ミラノで撮影した数枚の写真を公開した。公開された写真の中で彼女は、ドット柄の黒いワンピースを着てワイングラスを手にしたり、カメラを見つめたりしながら、優雅な姿を披露した。

特に40歳になったとは思えない透明感のある肌やはっきりとした目鼻立ち、無駄のない体つきが注目を集めた。

写真を見たネットユーザーたちは「今も20代のような美貌」「童顔なのにボリューム感まで完璧」「40歳だなんて信じられない」など、熱い反応を示している。

なお、パク・サンダラは昨年の2NE1再結成以降、グループ活動と並行してソロとしても精力的に活動を続けている。

特に同年夏、音楽イベント「ウォーターボム」に先駆けて出演したラジオ番組で、「思い切って全部脱いで公演する」と予告してファンを驚かせたりした。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日生まれ。釜山で生まれ。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューもしている。