「ケチだな?」と思われるデート中の行動９パターン
せっかくデートに漕ぎつけても、そこで嫌われてしまっては意味がありません。特に女の子にガッカリされてしまうことが多い、ケチな行動はしないように心がけたいところです。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、デート中に「ケチだな?」と感じた男性の行動について聞いてみました。
【１】近所の公園などお金がかからないところでのデートが多い。
お金がかからないところでしかデートしないというパターンです。「たまには遠出したいのに・・・」（１０代女性）、「お金がないからといって、デートが毎回同じだと飽きてくる」（１０代女性）のように、デートの幅が狭まってしまうことに不満を感じるようです。ときには、奮発して女の子が喜びそうなところへ出かけたりする努力も必要かもしれません。
【２】おごったときのことを何回も口にする。
「あの時、おごってあげたよね？」とおごったときのことをしつこく口にするパターンです。「おごったことを何回も言われたら、気持ちが萎える」（１０代女性）、「滅多に人におごったりしない人なんだろうなと思う」（２０代女性）のように、恩着せがましいと思われてしまうようです。せっかくご馳走しても、それを何度も口にしては、女の子の感謝の気持ちも萎えてしまうかもしれません。おごったときのことを何度も話すのはやめておきましょう。
【３】食べ放題などに行ったとき、高い食べ物ばかり持ってくる。
食べ放題などのお店で「元を取る！」と必死になるパターンです。「高そうなものを選ぶのはまだいいけど、『元を取る』とかは言ってほしくない」（２０代女性）のように、デートに行ってまでトクをしようとしているところにゲンナリするようです。かかるお金が変わらないからといって、欲張り過ぎるのはやめましょう。
【４】女の子のお金でモノを買うのに「無駄遣いじゃない？」と言ってしまう。
女の子のお金の使い方にまでケチをつけてしまうパターンです。「自分で稼いだお金くらい好きに使わせて欲しい」（３０代女性）、「付き合ってからも、お金の使い方を注意されるんだろうなーと思ったら嫌になる」（２０代女性）のように、お金にうるさ過ぎると思われてしまうようです。人のお金の使い方を注意しないようにしましょう。
【５】会計時に、使えるクーポン券がないか、財布の中を必死で探す。
レジで使えるクーポン券がないか必死に探してしまうパターンです。「クーポン券を探すより、デートに集中してよ！と思う」（１０代女性）、「探している時間がもったいないでしょ？。あったとしてもそんなに金額は変わらないだろうし・・・」（２０代女性）のように、デート中にクーポン券を使ってトクしようとしているところや、探しているのを待つのが嫌なようです。もしデート中にクーポン券を使うなら、スマートに取り出せるようにしておきましょう。
【６】１０円単位での割り勘をする。
細かい金額まで割り勘をしてしまうパターンです。「割り勘は別に嫌じゃないけど、細か過ぎるとちょっと・・・」（１０代女性）、「男はおおざっぱな方がいい！ １０円単位まで割り勘とかされると引く」（２０代女性）のように、お金に細か過ぎると思われてしまうようです。キッチリしているのは悪いことではないですが、それも行き過ぎると引かれてしまう恐れがあります。自分から食事に誘ったときなどは、ご馳走するか、女の子よりも多めに支払うかした方がいいでしょう。
【７】食事代全てに領収書を切る。
レジで領収書を切っているところを目撃されてしまうパターンです。「散々口説いてきたのに、領収書上では接待なの！？」（２０代女性）、「会社の経費だったとしたら、人が稼いだお金を勝手に使っているのとあんまり変わらないんじゃ・・・」（２０代女性）のように、特に会社員の場合、会社のお金を自分のために使う道徳上にも問題がある人と思われる恐れがあります。食事代は自分のお金で支払うようにしましょう。
【８】ご馳走した後、恩着せがましく「次はよろしくね」と言う。
せっかくご馳走したのに、余計な一言を付け加えてしまったせいでケチだと思われるパターンです。「おごってもらって、ありがとうと思っているのに、すぐに『次払ってね』と言われるとちょっと萎える」（２０代女性）、「付き合ってからなら分かるけど、初めてのデートの時はちょっと・・・」（１０代女性）のように印象を悪くしてしまう恐れがあります。「次はよろしくね」の一言は、女の子がお金を払おうとしてくれた時などに限定して使った方がいいでしょう。
【９】女の子の注文に、「それ高くない？」とケチをつける。
レストランなどで、女の子が注文したものに文句を言うパターンです。「それほど高い料理でもないのに、細かいところを気にする人だなーと思う」（１０代女性）、「そもそも、人の注文にケチをつけるなんてあり得ない。ケチ以前の問題」（２０代女性）のように、ケチなばかりか包容力がない人だと思われてしまう恐れがあります。人の注文にあれこれ口出しするのはやめておいた方がいいでしょう。
今回ご紹介した中に、みなさんにも当てはまる項目はありましたか？ また、他にはどんな行動に対し、女の子が「ケチだな?」と感じるのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
