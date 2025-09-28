約843万円から！ トヨタ「“新”ランドクルーザー」発表に反響多数！ 「ハイブリッド設定して！」声も！ 2.4L「ターボHEV」採用！ 原点回帰の「キングオブオフロード車」26年仕様が北米で登場

新「ランドクルーザー」北米登場に反響

トヨタの北米法人は2025年9月9日、2026年モデルの新「ランドクルーザー（日本名：ランドクルーザー250）」を発表しました。同月中に発売予定となっています。

SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられています。

トヨタ「ランドクルーザー」2026年モデル登場

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ランドクルーザー」です！ 画像で見る（58枚）

ランドクルーザー（ランクル）は1951年に登場した「トヨタBJ型」をルーツにもつ本格四輪駆動車です。当初は警察予備隊（現：自衛隊）への納入を目指していましたが、他社モデルが採用されたことから民間用車に舵を切り、進化してきました。

以後、クルマとしてはほかに2つとないほどの高い信頼性や堅牢性、走破性などが全世界的で評価され、70年以上にわたって展開。今では本格四輪駆動車の代表的存在となっています。

このうち現行型の「ランドクルーザー250」は2023年8月に発表。1980年代に登場した派生モデル「ランドクルーザープラド」（以下プラド）のキャラクターである、都会的でファッショナブルな“ライトデューティー”の後継モデルとして登場しました。

いっぽう、ランドクルーザー250では、プラドが世代を追うごとに豪華になったことを見直し、「人々の生活、地域社会を支えるためのクルマ」として、ランクルシリーズの原点回帰を目指した中核モデルへと変化しています。

これにより、ランドクルーザー250、豪華かつブランドの旗艦モデルである「ランドクルーザー300」、道具としての使い勝手を追求した“ヘビーデューティー”の正統モデル「ランドクルーザー70」の3本立てとなっています。

プラットフォームはランドクルーザー300と同じ「TNGA GA-F」を採用。大幅に剛性を向上させ、基本性能の飛躍的向上を図りました。

走行性能面では、ランクルシリーズ初の電動パワーステアリング（EPS）やSDM（Stabilizer with Disconnection Mechanism）を搭載。オンロード／オフロード問わず走破性・乗り心地、操縦安定性を両立させています。

また最適な走行モード選択のマルチテレインセレクトや車両周囲を確認できるマルチテレインモニターも機能を高めました。

北米においては、2024年に発売。日本などとは異なり、「250」のサブネームを持たない「ランドクルーザー」として販売されています。

北米では2021年に、当時の「ランドクルーザー200」の販売終了をもって系譜が途切れていましたが、3年ぶりの復活となりました。なお、現在も300や70はなく、250の1モデルに絞られています。

パワートレインは、2.4リッター4気筒ガソリンターボエンジンにモーターを組み合わせる「i-FORCE MAX」ハイブリッドで、最大出力326hp・最大トルク465lb-ftを発揮。トランスミッションは8速ATです。

先進機能では、最新の予防安全パック「トヨタ セーフティ センス 3.0」を搭載。歩行者検知機能付き衝突回避システムや、全車速対応のダイナミックレーダークルーズコントロール、運転状況の先読みアシストを行うプロアクティブドライビングアシストなどを備えます。

そのほか、ブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートなども標準装備し、安全性能を高めています。

今回の2026年モデルでは、マルチテレインモニターをオプション設定したほか、ボディカラーを一部変更しています。

グレードラインナップはヘリテージ感を強調した丸目ヘッドライト仕様「1958」と、高級素材のシートや12.3インチのインフォテイメントディスプレイ、10スピーカーを備えるアッパーモデル「ランドクルーザー」の2種類を用意します。

ボディカラーはアイスキャップ、ウィンドチルパール、アンダーグラウンド、ブラック、メテオシャワー、トレイルダスト、ヘリテージブルーの7色を用意。またトレイルダストとヘリテージブルーには、グレースケープのルーフのツートンカラーを設定しています。

新ランドクルーザー 2026年モデルの価格は5万7200ドル（約843万円）からとなっています。

※ ※ ※

北米仕様の新ランドクルーザーについて、SNSなどでは日本のランクルユーザーも注目しているようで、「日本にもハイブリッド設定して！」「パワーが足りない」など、主に北米仕様車のパワートレインに興味を持つ人が多いようです。

また、「色名がかっこいい」「ブルーとホワイトの2トーンいいなぁ」「JBLスピーカーいいよな」など、北米モデルのみとなっているボディカラー設定や装備を羨む人もいるようです。