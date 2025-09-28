◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

前日の敵地マリナーズ戦で２点リードの７回に５番手で登板し、１回１安打無失点の好投を見せた佐々木朗希投手（２３）が一夜明けた２６日（同２７日）、クラブハウスで取材に応じ、３０日（同１０月１日）からスタートするポストシーズンへの意気込みを語った。ロバーツ監督は前日の試合後に、佐々木について「いい意味で難しい判断が迫られている」と熟考の姿勢。起用となれば、ブルペン要員となるが、本人は「しっかり間が空くので、体調だけ整えて、準備するだけかなと思います」と意気込みを語った。

佐々木は前日に３点リードの７回に５番手で登板。クロフォードを三ゴロ、ヤングを空振り三振で簡単に２アウトを奪うと、２３年ＷＢＣ準決勝のメキシコ戦でも対戦した経験もあるアロザレーナに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、今季６０本塁打を放っているローリーから空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。スラッガーとの初対戦には「初球を取りに行って、２球目、３球目しっかり落とせたのでよかったですけど、ちょっとあんまり急速出てなかったんで、そこはちょっと出したい」と振り返った。最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）で、１２球を投げて１１球がストライクと制球も安定していた。

朗希は右肩痛から今月２４日（同２５日）にメジャー復帰し、オープン戦、マイナー戦を除くと日米通じて初めて救援登板。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、１回を２奪三振でパーフェクトリリーフを披露した。チームではブルペン陣の不振が続いており、朗希には救世主として期待がかかっている。