¡¡±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56¡Ë¤Ï¤¬¤óÈ¯³Ð¸å¡¢¼ê½Ñ¤äÆþ±¡¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Ï²È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë2¡¢3¤«·îÁ°¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê³°¿©¤Ë¤â¤è¤¯½Ð¤«¤±¤¿¡£²È¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¤äËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¿·´©¡ØÉ×¤¬¡Ö²È¤Ç»à¤Ì¡×¤È·è¤á¤¿Æü ¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¡ÖÍ¾Ì¿6¤«·î¡×¤ÎÉ×¤ò¼«Âð¤Ç´Ç¼è¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ë²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´5²ó¤ÎÂè4²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¥½¡¼¥ÀÌ£¡Ä¼«Âð¤Ç¤Î³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£Ì¼¤È¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡É×¤¬¤¬¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ºßÂð¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢À¤´Ö¤¬»×¤¦¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤ÈÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Î23Ç¯Ãæ¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³°¿©¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×¤Ï³°¿©¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢1·î¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤Ë¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢6Æü¤ËË¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò³«»Ï¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë2·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î¤³¤Î11Æü´Ö¤¬¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿É¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×¤Ï¡Ö²È¤¬Âç¹¥¤¡×¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¤äËÜ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÂ¿¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬É×¤âÁêÅö¤ËÂ¢½ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¯½÷Ì¡²è·Ï°Ê³°¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌ¡²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ
¡¡Netflix¤äU¡ÝNEXT¤Ê¤É¤Ç±Ç²è¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤â¤ß¤âËèÆü¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¡¢É×¤Î¸ª¤òÙæ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ò¸«¤ë¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡É×¤ÏÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë2¤«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÁÝ½ü¤ä»®Àö¤¤¤Ê¤É¤Î²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡×¤È¤«¡Ö»ä¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤«¤é¤È¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¥°¥Ã¤È¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£É×¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿©»ö¤âÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¸å¤Ç¤ªÊ¢¤òÄË¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÉÓ¤¬È¾Ê¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤«¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¤â¤¹¤´¤¤ÎÌ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¸å¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤òÄË¤¬¤ëÉ×¤ò¸«¤ÆÊò¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ÏËèÆü¡¢¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¥½¡¼¥ÀÌ£¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤ò¹¥¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÀèÀ¸¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê¸å²ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ë¡¢Åö»þ½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥Á¥¥ó¡Ë¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹Ì£¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËÃµ¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ
1971Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡£°ì¶¶ÂçÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¤À¤á¤ó¤º¡¦¤¦¤©¡Á¤«¡Á¡Ù¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÌ¡²è¤ä¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡È¤¯¤é¤¿¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¹³¤¬¤óºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¡Ù¡Ê¸Å½ñ¤ß¤Ä¤±¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£9·î30Æü¤Ë¤Ï¡ÖËÜ²° B¡õB¡×¤Ë¤Æ¡ØÉ×¤¬¡Ö²È¤Ç»à¤Ì¡×¤È·è¤á¤¿Æü¡Ù È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
