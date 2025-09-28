アルマーニ ビューティ最高峰エイジングケア*2♡「クレマ ネラ クリーム N」誕生

肌の未来に自信を与える、アルマーニ ビューティの最高峰スキンケアがリニューアル。2025年9月26日（金）、待望の「クレマ ネラ クリーム N」が登場します。コラーゲンの柱のような役割に着目し、ハリ・弾力をサポート。さらに生命力あふれるリヴィセンタリスやペプチドなどの成分が、年齢を重ねた肌に潤いと輝きをもたらします。贅沢な香りとテクスチャーで、毎日のケアを至福の時間に。

アルマーニ最高峰「クレマ ネラ クリーム N」

2025年9月26日（金）に発売される「クレマ ネラ クリーム N」は、アルマーニ ビューティの最高峰1スキンケアライン＜クレマ ネラ＞から誕生。

肌構造を建築的視点でとらえ、コラーゲンの“柱”を支えるようにハリを導きます。主要成分リヴィセンタリス3や、整肌成分ラムノース・ペプチド*4を配合し、乾燥や年齢サインにアプローチ。

金木犀の香りとシルクのような感触で、スキンケアを格上げしてくれるアイテムです。

*1 アルマーニビューティにおいて *2 年齢に応じた潤いを与えるケア

*3 ミロタムヌスフラベリフォリア葉エキス（整肌成分）

*4 ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド（整肌成分）

ミッフィー誕生70周年♡数量限定デザインのアイマスクで癒しの時間を

贅沢なテクスチャーと洗練のデザイン

プリセット 価格：63,470円（税込）／レフィル価格： 50,930円（税込）



バーム状からシルクのように変化するテクスチャーは、肌にすっとなじみ、角質層まで浸透5。エイジングケア2にふさわしい、至高の心地よさを実現しています。

さらに、洗練されたガラスパッケージは、アルマーニらしいミニマルで印象的なデザイン。見た目も中身もプレミアムな仕上がりで、使うたびに気分まで華やぎます♡

容量：50ml

発売日：2025年9月26日（金）

贅沢な一品で未来の肌を育む

アルマーニ ビューティが誇る「クレマ ネラ クリーム N」は、年齢を重ねる女性に寄り添い、美しさを更新していくための特別な存在。

生命力を秘めた成分と革新的なテクスチャーが、肌にハリと潤いを与え、未来へと続く自信をサポートします。

特別な日も、日常のケアも。このクリームと共に、より輝くエイジングケア体験を始めてみませんか♪