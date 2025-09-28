金田久美子、徹底した自己改革を明かす「距離が15～20ヤードくらい伸びて……」

プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。日々のトレーニングとコンディショニングの取り組みを明かしました。

金田プロが今年に入って取り入れた「ゴルフにいいこと」とは？

金田プロは「アンテナをビンビンに張ってゴルフに良さそうな事は全て取り入れる生活をしてます」とコメント。2022年以来の3勝目を目指す金田プロは、今季から走り込みや上半身強化、ヨガ、グルテンフリーの食事、目のトレーニング、5本指ソックスの活用、そして毎日の瞑想まで、多角的に実践しているとのことです。

その結果もあってか「ここ最近は距離が15～20ヤードくらい伸びて体の変化もすごく感じられるようになりました」と綴りました。また「しんどいなーってなる時も変化を楽しみながら前向きに取り組めてます」と前向きな姿勢を示しました。

最後に「あとはポンコツパターをなんとかして結果出せる待ち！継続あるのみ」と、ユーモアを交えて文章を締めた金田プロ。この投稿にファンからは「マジ優勝してほしい！３勝目頑張れ！」「いつもこんなに頑張れるくみちゃんはほんとにかっこいいです！！！」「いっぱいいっぱいゴルフに向き合って素晴らしい」などのコメントが寄せられていました。

いかがでしたか？ ぜひ金田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※kinkumiringo93／Instagram