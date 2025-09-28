富士額で薄毛、“鏡を見られない”伏し目がち男性が施術後…激変した姿に「若くなってビックリ！」
オデコが広く見える、髪が少なくなってきた、パックリ分かれて薄毛に見える…などなど、男性はとくに前髪や額にコンプレックスを抱くケースが多い。今回イメチェンを果たす男性も、富士額とクセで実年齢より老けて見え、鏡の前で自信なさげに目線を上げない。人気美容師はそんな彼にどんな施術を振るったのか？「想像がつかなかった」「美容師さん選びって大切」と賞賛の声を集めたその舞台裏とは？
【ビフォーアフター】施術後、どうなる！？
■富士額で柔らかいクセ毛、「M字ハゲみたいに見えてしまう」悩み
男性たちを劇的に変貌させるのは、3000人の顧客を抱えるフリーランスの人気美容師・カンタさん（＠ka.n_wl）。道行く人に声をかけてカッコよくイメチェンさせる「渋谷でイメチェンさせる人」として、YouTubeやTikTokなどで動画を配信している。
今回紹介するのは、「富士額の生え際によって、M字ハゲみたいに見えてしまう」という悩みを持つ男性。コンプレックスである額を隠すために前髪を垂らしているが、うねりと空きが生じているため、失礼ながらスカスカに見え、老けた印象にもなってしまっていた。
いつもは家の近所の1000円カットで、「髪型は指定せず、短く切ってもらっていただけ」という男性。前回の履歴が残るそのヘアスタイルをチェックしつつ、「前髪を作る際、生え際に合わせてカットしないと、穴が空いたように隙間ができてしまうんです」とカンタさん。人気美容師の診断に頼もしさを感じたのか、男性は「似合う髪型がわからないので、お任せしたい」と、初めてのイメチェンに期待を寄せた。
「前髪は元々のクセなのか、ずっと同じところで分けていたせいなのか…どちらにしても、目立つ隙間ができている状態でした。しかも、髪質が柔らかいので薄毛に見えてしまう。額のコンプレックスとともに、ウイークポイントをカバーするよう下ろしのスタイルを作りました」（カンタさん／以下同）
下ろしを選んだのはもうひとつ、「そのほうが卵型や丸顔に近づけることができるので、この男性の顔立ちには似合うと思った」という理由から。
「長すぎると重たく見えて暗い印象になってしまうので、毛先に軽さを作りつつ、さらに顔周りに落ちる毛を作ることで、ノーセットでも幼く見えないよう意識しました。また、頬骨とエラが少し張っている顔立ちだったので、サイドの毛は頬骨を半分隠すくらいの長さにして、エラの張りを少しごまかせるように仕上げました」
こうして、どこか老けて見えてしまう髪型から、アイドルのようなオシャレな風貌に激変した男性。動きとボリューム感のあるヘアスタイルを維持するためにはアイロンとワックスによるセットが必要だが、初心者でもやりやすい方法をカンタさんが伝授。「前髪の立体感の出し方は全然知らなかったので、教えてもらえて良かったです」と、それまでの伏目がちだった表情から一転、鏡に写る自分の姿を笑顔で見つめてカンタさんに一礼。そんな男性にカンタさんは「ちょっとずつ練習して頑張ってみてください！」とエールを送った。
「男性にとって髪型とは額縁みたいなもので、顔の一部でもあるんです。女性も雰囲気の一部ではあるけれど、メンズはモロに髪型が影響します。髪でウイークポイントを隠せるし、顔まわりの悩みが解決される場合も多い。どんな方でも、髪をしっかり整えれば必ず元よりはよくできるので、ぜひ信頼できる美容師を見つけて、相談してみてください」
（文：河上いつ子）
