急速な勢いで社会にAIが浸透する今、「将来困らないように、あれこれ知識を身に付けておく」というこれまでの教育のあり方に限界が見え始めています。そんななか、ワンダーファイ株式会社 代表取締役・川島慶さんは、これまで1万人以上の子どもたちと関わってきた経験から、人生を切り拓き、自分らしく輝く力として「学ぶ力」を伸ばすことを勧めています。そこで今回は、川島さんの著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】「考えることが好き！」な子になる保護者のかかわり方と環境のつくり方とは？川島慶『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』

「学ぶことが楽しい!」「考えることが楽しい!」が本当に伸びる子を育てる

次のような場面に出会ったとき、みなさんはどう感じられるでしょうか。

（1）子どもが紙に描かれた迷路に、勝手に「ワープゾーン」を作って壁を通り抜けるように線を引いている。

（2）子どもに「1週間は何日?」と聞くと、「月、火、水、木、金、土、日、月だから8日!」と答えてきた。

（3）計算ドリルをといていた子どもが「ママ、3＋4＋7ってね、3と7を先に足すと10になるから、あとは4を足すだけだよ!」と、教えていないのに言ってきた。

（1）なら「ルールを守らなきゃダメでしょ!」と叱りたくなるかもしれません。（2）なら「違うでしょ、7日よ」と教えたくなることでしょう。

最後の（3）は、もしかしたら、「おお!」と驚かれる親御さんもいらっしゃるでしょう。

でも、実は、これらすべてに共通していることがあります。

それは、どの子どもも「自分なりに考えている」行動の表れとも言えるのです。

（1）の迷路にワープゾーンを作る子は、いわゆる通常の迷路としてのルール、作法にとらわれず、ゴールまでの道順を創造的に考えています。

（2）の1週間を8日と答える子は、一周するとはどういうことかを、自分なりに考えています。

（3）の子どもは、順番に計算するより、10になる数から計算したほうがラクだと、楽な計算方法を考えています。

1万人以上の子どもたちと直に接して確信したこと

はじめまして。川島慶といいます。

「世界中の子どもが本来持っている知的なわくわくを引き出す」ことをミッションに、世界150か国300万人以上の子どもたちが利用する思考力が育つ知育アプリ「シンクシンク」を開発・提供するワンダーファイという会社の代表をしています。

2007年から学習塾「花まる学習会」に勤務し、代表の高濱正伸さんに師事して作成に関わった問題集「なぞぺ〜」シリーズはベストセラーとなりました。

その後、花まる学習会を母体としてワンダーファイ（当時：花まるラボ）を設立し、今に至ります。

また、算数オリンピック問題制作委員として、問題を作り続けてきた算数・数学オタクでもあります。

2025年7月には、ワンダーファイが開発の一部、問題提供、教育監修を担当した『ポケモンフレンズ』がリリースされました。

このように、ミッションを実現できるような新しい知的わくわく体験を届けるよう日々活動しています。

これまで、1万人以上の子どもたちと直に接し、私が確信していることがあります。

それは、子どもの考える力や学ぶ力は「教えて身につく」というよりも、その子から「引き出される」ものだということです。

また、「考えることが楽しい」という体験、つまり、わくわくやドキドキを伴って、その子なりの興味・関心を持ち、試行錯誤しながら考える体験こそが、「学ぶ力」を伸ばしていくということです。

「学ぶ力」とは人生を切り拓き、自分らしく輝く力

現在、急速な勢いで社会に「AI」が浸透し、予測できない時代になりました。

子どもが成人する10年後、20年後の世界は、どうなっていることでしょう。

「いい大学を出て、いい会社に入る」という、これまで良いとされてきたことが、わが子の人生にとって正解なのか、わからない時代になってきています。

そしてAIは、「与えられた問題に解を出すこと」が、人よりもはるかに得意です。

そうなると、知識をたくさん詰め込むよりも、与えられた問題を考えて解く力よりも、自分なりの視点で疑問を持つ力や、その人ならではの感性や興味・関心、「自分はこう思う」という独自の視点、「このほうがおもしろい」と思う力が大事になっていきます。

学校のテストで高い点数を取るような、これまでの「頭のよさ」や偏差値で表される「学力」ではない力を引き出していく必要があるのです。

その力を、私は「学ぶ力」と表現しています。

人生を切り拓き、自分らしく輝く力ともいえます。

「学ぶ力」は、テストの点数で表される学力はもちろん、スポーツや仕事、ゲーム・将棋などの趣味、研究活動などの力にもつながっていきます。

では、この「学ぶ力」はどのように伸びていくのか。

私は、1つの掛け算のかたちで表現できると、仮説を立てています。

学ぶ力＝意欲×思考力×知識・スキル

つまり、無理に暗記をしたり、繰り返し練習したりして計算力を身につけるといったものではなく、「その子ならではの感性・興味・関心」（＝意欲）と、自分なりに試行錯誤し考えていく（＝思考力）といった、「考えることが楽しい」という体験を経ることで、学ぶ力が飛躍的に伸びていくのです。

「教える」から「引き出す」へ

ただ、ここで保護者の方たちにお伝えしたいことがあります。

こうしたことを講演会などでお話しすると、「どうしたらいいのでしょう?」「何をしたら考える力がつくのでしょうか?」「わくわくさせるには何が必要でしょうか?」といったような質問を受けます。



多くの教育情報が「〜すべき」「〜しましょう」といったことばかりを取り上げているからかもしれません。

つい子どもたちに「与えよう」「させよう」「教えよう」といった視点になりがちです。

でも、私がお伝えしたいのは、別の視点・選択肢を持ってほしいということです。

それは、「この子は、すでにもうすばらしい力を持っているのだ」という視点です。

もっといえば、

「この子はもうすでに『考える天才』なのだ」

という目でわが子を見るのです。

すると、「与える」「させる」「教える」ではなく、もともと持っている力を「引き出す」となるのではないでしょうか。

この「教える」ではなく、「引き出す」という視点を持って関わることで、子どもは自然に伸びていく、ということをお伝えしていきたいのです。

子どもが伸びていくきっかけ

子どもの「学ぶ力」を引き出すきっかけやヒントは、1ページの例のように、今現在、お子さんが

・わくわくしながらやっていること

・何時間も没頭して取り組んでいること

・「やめなさい」と言われてもやめないこと

の中にあるのです。

つまり、親御さんが日々子どもと接する中で感じる、「うちの子らしくて、かわいい」「この子なりに楽しんでいる」「魅力的だな」と思えるその感覚にこそ、子どもが伸びていくきっかけがあります。

ときには、「ふざけ、いたずら、ずる、脱線、ぼーっとする」ことに代表されるような、問題行動のように思えることがあるかもしれません。

問題行動に思えるお子さんの言動をすべて許容することは難しいと思いますが、「一定の許容」というのもポイントです。

わが子は、「すでにもうすばらしい力を持っている」のだとしたら、この行動は、子どもの学ぶ力が伸びる行動ではないのだろうか、という視点でも捉えてみるのです。

※本稿は、『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。