Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀÎ¤è¤ê¤ª¼ò¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¡£¥·¥Ë¥¢¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àº¿À²Ê°å¤ÎÊÝºäÎ´ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢¿ÍÀ¸¸å´ü¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤Î¤³¤È¡£¡ØÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à ¤Û¤É¤Û¤ÉÏ·¸å½Ñ¡Ù¤è¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢º£Æü¤Ï²û¤«¤·¤¤Í§¤À¤Á¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤è¡£º£Ìë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÇÕ°û¤â¤¦¤«¤Ê¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤â°ìÇÕ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤·¤é¡£¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼ò¤ÏÉ´Ìô¤ÎÄ¹¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÆüÃæ²¿¤â¤»¤º¤Ë¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£Ì¯¤ËÈè¤ì¤¿¤«¤é¡¢¼ò¤Ç¤â°û¤ó¤ÇÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤«¡×
¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç°û¤ß»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¼ò¤ò¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¯°û¤á¤º¡¢¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë°¿ì¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤³¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢Â¿¾¯¤ÎÍî¤Á¤³¤ß¤Ê¤é²óÉü¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Á´¿È¤Î·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Å¬ÎÌ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤¯¤Ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤è¤ê¤âÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´ÎÂ¡¤ÎÊ¬²òÇ½ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤äÂÎ¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀÎ¤è¤ê¤ª¼ò¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ì¤¤¤¬¤Þ¤ï¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤ª¼ò¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¶¼¤·¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¥Ë¥¢¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¾Ü¤·¤¤¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤Î£´³ä°Ê¾å¤Ë¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¡Ê¸ÀÍÕ¤òµ²±¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ëÊª»ö¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¼ÂºÝ¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡Ö²ð¸î¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤Ï·¸å¡×¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¡Ö¶¯À©½ªÎ»¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤º¡¢Ìë¹¹¤«¤·¤â¤»¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿çÌ²¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤È¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿´¤¬Èè¤ì¤¿¤È¤¤äÍî¤Á¤³¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤À¤«¤é¿²¼ò¤ò°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¤È¤êÊý¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£