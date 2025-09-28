ÊÆ²¤ÂÐ¹³Àï¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï2ÆüÌÜ¤â²¤½£¤¬°µÅÝ¡¡7ptº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ø
¡ã¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡¡2ÆüÌÜ¡þ27Æü¡þ¥Ù¥¹¥Ú¡¼¥¸¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯C¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡Ë¡þ7352¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÅÁÅý¤ÎÊÆ¹ñÁªÈ´¤È²¤½£ÁªÈ´¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤Î¶¥µ»¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£½éÆü¤ËÊÆ¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿²¤½£¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹¥Ä´¡£Á´8¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤¦¤Á6Àï¤òÀ©¤·¤¿¡ÊÊÆ¹ñ¤¬2¾¡¡Ë¡£¤³¤ì¤ÇÄÌ»»¤â²¤½£¤Î11¾¡4ÇÔ1Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Á¡á1pt¡¢°ú¤Ê¬¤±¡á0.5pt¡¢Éé¤±¡á0pt¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç¡¢²¤½£11.5pt¡¢ÊÆ¹ñ4.5pt¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¿Í¤¿¤Á¤Î¼«»£¤ê¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë
¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥¢¥µ¥à¡Ê2¿Í¤¬1¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸ò¸ß¤ËÂÇ¤ÄÊý¼°¡Ë¤Ç¤Ï²¤½£¤¬3¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤À¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢Á°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¤È¤ÎÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë& ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Û¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬1UP¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÍ£°ì¤Î¾¡Íø¤Ï¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼&¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë& ¥ë¥É¥Ó¥°¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ò4&2¤Ç¤¯¤À¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡Ê2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¡¼¤·ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Î¥¹¥³¥¢¤òºÎÍÑ¡Ë4¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤³¤Ç¤â¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë&¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡ËÁÈ¤¬¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¡õ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹ÁÈ¤ò2UP¤Ç¤¯¤À¤¹¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤À¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢²¤½£¤¬7pt¤Î¥ê¡¼¥É¡£28Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹Àï12¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
