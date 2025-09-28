¡È¿·³ã¸©Ä£¤ÎÉßÃÏ¡ÉÍ¸ú³èÍÑ¤ò¡ªËèÇ¯Ìó2000Ëü±ß¤«¤±´ÉÍý¤â´×»¶¡ÄÍøÍÑ¼ÔÁý¤Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¡Ö°ìÌÌ¤Î¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥¯¥¤¥º½ÐÂê¤Ï¡©¡×
¿·³ã¸©Ä£¤¬¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æº£Ç¯¤Ç40Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¸©Ä£Á°¤ÎÉßÃÏ¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
9·î26Æü¡¢¸©¤Î´Ø·¸Éô¶É¤¬½¸¤Þ¤êÈ¯Â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Ä£¼Ë¤ÎÉßÃÏ¤Ê¤É¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸©¡¡±ÛÃæÎ´¹ ÁíÌ³ÉôÄ¹¡Û
¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤¬µ¤·Ú¤Ë¸©Ä£¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö40Ç¯´Ö¡¢·ë¶É¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¸©Ä£¤Î¿¹¤â¤º¤¤¤Ö¤ó°Å¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¢¡ØÊâ¤¯¥ëー¥È¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¸©Ä£¤Î¿¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎÌÚ¤ä²Ö¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÃë´Ö¤Î¤³¤Î»þ´ÖÂÓÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢26Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¸©Ä£Á°¤ÎÉßÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢1³¬ÉôÊ¬¤Î¸¼´Ø¤ä¥Ûー¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢°ìÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°Õ¸«¡Û
¡Ö¸©Ä£¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°ìÌÌ¤Î¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤µ¤¾ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡Ú°Õ¸«¡Û
¡Ö¡Ê³Æ¾ì½ê¤Ç¡Ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤Ê¤ê¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ê¿·³ã¤Î¡Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢ÃÎ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥ÈÅª¤Ê¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ïº£¸å¡¢¼ã¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢³°Éô¤ÎÍ¼±¼Ô¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î²ñµÄ¤Ï10·îÃæ½Ü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£