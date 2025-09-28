¡Ú29Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÏÎ¾¿Æ¡¢ÁÄÉã¤ÈÀ¤¤ò¤¦¤é¤ßÉÏ¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè1²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£²øÃÌ¤ò°¦¤·¡¢²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¤Ï¤¸¤á¡£¾®³ØÀ¸¤Î¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤Ï¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÈÊì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤È¡¢À¤¤ò¤¦¤é¤ß¡¢ÉÏ¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÊÇ·²ð¤Ï¥È¥¤Ë¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È°ìÂç·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£