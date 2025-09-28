¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¶þ»Ø¤Î²ÎÉ±£²»ù¤ÎÊì¡¦¿·ºÊÀ»»Ò¡Öº£¤¤¤¤¾õÂÖ¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ª¡×°é»ù¤ÈÎ¾Î©¡¢¿¼¤ßÁý¤¹
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¶þ»Ø¤Î²ÎÉ±¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡Ê44¡Ë¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMUSICAL¡¡MOMENTS¡¡2¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿½½¿ôÇ¯¤È¡¢2»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îº£¡£ÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÀ¸¤¤¶¤Þ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û
¡ú130ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê
ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¿Í¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò3Ê¬³ä¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£130ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÁ´Á³ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤Î°åÎÅ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢80Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤Ê¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡£Ï¯¤é¤«¤Ê¸ýÄ´¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¼þ°Ï¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç11ºÐ¤«¤é¤Î7Ç¯¼å¤ò¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¡£03Ç¯¤Ë5000ÇÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¥¨¥Ý¥Ë¡¼¥ÌÌò¤ËÈ´¤Æ¤¡£Åö»þ22ºÐ¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡ú¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¥¥àÌò
¤µ¤é¤ËÍâ04Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥¥àÌò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ë¤«¤ÊÀ¼ÎÌ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢13Ç¯¤Þ¤ÇÆ±Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¤Ç¸À¤¦¤È¥«¥á¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢·àÃÄ½Ð¿È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤º¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»ä¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¿Í¤Î²¿ÇÜ¤âÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ç¤ÏÊ£¿ô¥¥ã¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤Æü¤â·ç¤«¤µ¤º·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÅö¤¿¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Éµ¤¤Å¤¤ò¥á¥â¡£½Ð±é¤·¤¿²ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÁ´¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ëè²ó½ª±é¸å¤Ë²È¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¡£Æ±ÉñÂæ¤ÎµÙ±éÆü¤Ë¤Ï¾®·à¾ì¤«¤éÂç·à¾ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ø±é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÉ½¸½¤òÃµ¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é34ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£²¿²ó¤«¿´¤âÀÞ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿´ðÈ×¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±ºî¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁèËö´ü¤Î¥µ¥¤¥´¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¾¯½÷¥¥à¤ÈÊÆÊ¼¥¯¥ê¥¹¤ÎÈáÎø¤òÉÁ¤¯¡£¥¥à¤¬¤ï¤¬»Ò¥¿¥à¤ò¼é¤êÈ´¤¯·è»à¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¡ÖÌ¿¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡×¤ò¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMUSICAL¡¡MOMENTS¡¡2¡×¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÏ¿¤·¤¿¡£
¡ú¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â2»ù¤ÎÊì
¤³¤Î17Ç¯´Ö¤Ç¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â2»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¨¤ëÆ±¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Ò¤ò»×¤¦Êì¤Î²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¿·ºÊ¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤·¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç±éÁÕ¤âÀµÅýÇÉ¤Î¡ØÌ¿¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤ò»Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
17Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢18Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢º£Ç¯1·î¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤ä±ï¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Æ±8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡ú¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤¯
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë1Ëç¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¿·¤·¤¤ÎÉ¤¤¶Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡ØËÍ¤³¤½²»³Ú¡Ù¤Ï¥Ô¥¢¥Î°ìËÜ¤Î±éÁÕ¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î·Î¸Å¾ì¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖI¡¡Will¡¡Always¡¡Love¡¡You¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£¡Ö¼¡ÃË¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¸µ¡¹ÍÂ¤±¤ëÍ½Äê¤¬¿´ÇÛ¤ÇÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÞ¤¤ç¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é2»þ´Ö¤¯¤é¤¤»ä¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡ú¤â¤¦1ÅÙÃë¤Þ¤Ç¿²¤¿¤¤
»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÈ¿È»þÂå¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤Á300¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿²¤ÆÂÎÎÏ¤ò²óÉü¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤ÆÌµ¼ñÌ£¤Ç¡¢·à¾ì¡¢²È¡¢¼ªÉ¡²Ê¤À¤±¡£¤¿¤Þ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¶á½ê¤Ë¥É¡¼¥Ê¥ÄÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦1ÅÙÃë¤Þ¤Ç¿²¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¦8Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç1¿Í¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤â¡¢¶õ¼ª¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¾ï¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤êÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£¡Ö1¿ÍÌÜ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î»Ò¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀÆü¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡£Î¥Æý¿©¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âº£¤Ï´ÌµÍ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ì½Ö¤Ç¤â²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢º£¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ª¡×¡£
¡ú¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ó¤À·Á¤Ê¤Î¤Ç
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÉñÂæ¿Í¤È¤·¤Æ±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤òÊ£¿ô¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯¤Ë¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï»º¸å2¥«·î¼å¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤ä¡¢±ï¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤Ê¤É¡¢°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ì½Ö°ì½Ö¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢Ëè¸ø±é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯Çï¼ê¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê°ìÂÎ´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð°é»ù¤ÏÂçÊÑ¤À¤·¡¢Ì²¤¤¤·¡¢¤â¤¦¿¡¤¤¤Æ¤â¿¡¤¤¤Æ¤â¾²¤Ë¤³¤Ü¤¹¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¬¤»¡£¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ó¤À·Á¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×
1¤Ä1¤Ä¤Î¹¬¤»¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¢§¡ÖMUSICAL¡¡MOMENTS¡¡2¡×¼ýÏ¿¤Î¡ÖBeauty¡¡and¡¡the¡¡Beast¡×¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¾ëÅÄÍ¥¡Ê39¡Ë
¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¹â²»¤¬¡Ê¿·ºÊ¡ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉð´ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç²Î¾§ÎÏ¹â¤¯²Î¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÊý¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¿ÍÊÁ¤â¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¡£»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡£¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·ºÊÀ»»Ò¡Ê¤Ë¤¤¤Å¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë
1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë10·î8Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂçºß³ØÃæ¤Î02Ç¯¤Ë¡¢TBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£03Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë½Ð±é¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£16Ç¯¤ËÂè7²ó´äÃ«»þ»Ò¾Þ¤Ê¤É¡£06Ç¯¡ÖÌ´¤ÎÍã¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÃµ»¤Ï±Ñ¸ì¤ÇTOEIC¤Ï945ÅÀ¡£156¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿AB¡£
¢¡MUSICAL¡¡MOMENTS¡¡2
¿·ºÊ¤Ë¤è¤ë17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤ËµºÜ¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼²òÀâ¤ÏÁ°ºî¤è¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×ÉÕÂ°Blu¡Ýray¤Ë¤Ï23Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö¿·ºÊÀ»»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£