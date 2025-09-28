ÂçºåÎ¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÏYOKOO¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¡©¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤Î¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤ÏÌ£¤â¹á¤ê¤â³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ô¼Â¿©¥ì¥Ý¡Õ
¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤......¡ª º£¤Þ¤µ¤ËÂçºå´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçºåÎ¹¹Ô¤ò·×²èÃæ¤Î¿Í¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¥°¥ë¥á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢JR¿·Âçºå±Ø¿·´´Àþ²þ»¥Æâ¤Î¡ÖYOKOO Âçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤êÅ¹¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¿ôÇ¯Á°¤«¤éÌ©¤«¤Ë¿ä¤·¤Æ¤ë¥°¥ë¥á¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²Æ¤ÎÂçºå¤òËþµÊ¤·¤¿µ¼Ô¤¬¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ë¥á¤òÎ¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ë¾å¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿...
¿·Âçºå±Ø¤Î¿·´´Àþ²þ»¥Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡×¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÌ¾Êª¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Î¡ÖYOKOO Âçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤êÅ¹¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤±¤ë¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸üÀÚ¤ê¤Îµí¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤È¸üÀÚ¤ê¤Î¤¿¤Þ¤´¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£
ÀäÌ¯¤Ê¤ªÆù¤Î¥ì¥¢´¶¤Ë¡¢Íñ¾Æ¤¤Î¥à¥é¤Î¤Ê¤¤²«¿§¤ÎÈ¯¿§¡£Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾É÷¤Î½Ð¤·´¬¤Íñ¤Ë°á¤òÇö¤¯¤Ä¤±¤ÆÍÈ¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»Â¿·¡£¤¿¤À¤ÎÍñ¥µ¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤«¤é½Ð½Á¤¬¥¸¥å¥ï¥Ã¤È°î¤ì¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¤×¤ë¤ó¤×¤ë¤ó¡¢»þ¡¹´é¤ò½Ð¤¹°á¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬Ë§½æ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¡£³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
"½Ð½Á´¬¤Íñ¤Î¥«¥Ä"¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢ ÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ê¥³¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À»þ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¥°¥Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹>¡£
¥³¥¯¤È±öµ¤¤Î´Ö¤«¤é¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬²¿¤È¤â¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë......¡£²Ð¤ÎÆþ¤ìÊý¤ä¾åÉÊ¤ÊÌ£¤Ä¤±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍñ¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ìÔÂô¤ËÊ¬¸ü¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿µí¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤ò¼Â¿©¡£¤¿¤Þ¤´¥«¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÁÇºà¤ò³è¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÇö¤¤°á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£¤¤áºÙ¤«¤¤¾å¼Á¤ÊÁ¡°Ý¤Ç¡¢»õ¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤«¤é¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¿©´¶¡¢¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤ªÆù¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤......¡ª ¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÀÖ¿È¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ÈÉÊ¤Î¤è¤¤»é¤ÎÆþ¤êÊý¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¡¢°ì¸ý¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¸åÌ£¤Ï¡¢¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥«¥é¥·¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¥×¥é¥¹¡£2ÅÙ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ì£¤Ë¤â¹á¤ê¤Ë¤â±ü¹Ô¤¤¬¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¤½¤Î¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¡Ê4ÀÚ¡Ë1180±ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¡Ê6ÀÚ¡Ë1850±ß¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï9»þ¤«¤é21»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¡£
Âçºå¥°¥ë¥á¤Î¿·¤¿¤Ê¡º¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê