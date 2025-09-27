管理栄養士が教える「スムージーを健康的に飲む方法」1日何杯まで? 飲む時間帯は?

スムージーを健康的に飲む方法をご存じですか？ 1日の杯数や飲む時間帯のオススメについても「管理栄養士」の成松さんに解説していただきました。

監修管理栄養士：

成松 由佳（管理栄養士）

大学院修士課程修了後、製薬会社での勤務を経て、健診専門クリニックでの特定保健指導に従事。フリーランスとしてもパーソナル栄養相談やコラム執筆、レシピ開発、ラジオ出演など幅広く活動。食事に悩む時間や精神的なストレスを減らし、前向きに過ごせる土台を食で作れるようサポートしている。

編集部

飲む時間帯として一番おすすめなのはいつですか？

成松さん

おすすめは、「昼食と夕食の間に、間食と置き換えて摂ること」です。カロリーの高い間食をスムージーに置き換えて摂取カロリーを減らせるだけでなく、美容や腸活に役立つ栄養も補給できます。活発に動いておりエネルギーを使う時間帯なので、スムージーによる糖分の摂り過ぎの影響も、ほかの時間帯より少ないでしょう。

編集部

食事にスムージーを取り入れる場合、一緒に食べるのは何が良いですか？

成松さん

肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質源を一緒に摂りましょう。噛みごたえがあるものだとさらに良いですね。サラダチキンや大豆バー、魚肉ソーセージなどがおすすめです。

編集部

スムージーにおすすめの食材があれば教えてください。

成松さん

パプリカやかぼちゃ、にんじん、小松菜、ほうれん草などの緑黄色野菜が適しています。β-カロテンやビタミンC、ビタミンEが多く含まれています。また、食物繊維やビタミンCの多いキウイやイチゴ、バナナなどの果物も良いですね。さらに、牛乳やヨーグルトを入れるとカルシウムも同時に摂取できます。

編集部

スムージーに向かない組み合わせはありますか？

成松さん

葉物野菜ばかりを組み合わせると、苦みが強くなり飲みにくくなってしまいます。ただし、葉物野菜は食物繊維やビタミン類、カルシウムが多いため、材料としてはおすすめではあります。1種類だけ選んで入れ、ほかの野菜や果物と合わせると良いでしょう。また、フルーツジュースを入れるのも避けていただきたいですね。量が増えて飲みにくくなるだけでなく、糖分の摂り過ぎにもつながります。ジュースではなく、果物を加えましょう。

編集部

スムージーは1日何杯までが良いですか？

成松さん

1日1杯を目安にするのがおすすめです。1日何杯も飲むと、果物からの糖分の摂り過ぎが心配です。また、スムージーの飲み過ぎでほかの食事量が減るのも避けたいところです。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

成松さん

スムージーは決して危険な飲み物ではありません。ただし、飲み方次第で健康に良い影響も悪い影響も与えます。ぜひ賢く取り入れましょう。

※この記事はMedical DOCにて【スムージーを毎日飲むのは危険？ 健康的に飲む方法を管理栄養士が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。