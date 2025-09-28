

9月22日に告示された自民党総裁選。その議論の中でも一大論点となりそうなのが「実質賃金の引き上げ」だ（写真：時事）

実質賃金の伸びは一過性にすぎない

厚生労働省が9月5日に発表した毎月勤労統計調査によると、7月の実質賃金は前年同月比0.5％増と、7カ月ぶりにプラスとなった。

一般的に6月と7月と12月はボーナスの支給時期であり、これによって実質賃金の前年同月比がプラスになる傾向がある。今回もその影響でプラスになっている可能性が強い。したがって、これは一時的なものであり、実質賃金の下落傾向は今後も続く可能性が高い。

人々の生活は名目賃金ではなく、実質賃金によって決まる。それがこのように低下傾向にあるのは、決して放置できない事態だ。この傾向を逆転させるために何をすべきか、真剣に考える必要がある。

物価問題は国民生活に直接影響するものであるが、そのメカニズムはかなり複雑だ。これについては、7月6日配信の本連載（消費税減税も現金給付も物価高対策としてまったくの見当違いだ！ 日本を破滅させる｢賃金と物価の悪循環｣という病）で詳しく説明したが、要点を繰り返すと次のようになる。

日本では、長らく消費者物価の伸びがゼロ近くである状態が続いた。物価上昇率が高まらないことが日本経済の停滞の原因であると言われ、第2次安倍晋三政権下で日本銀行が推し進めた「異次元の金融緩和」政策は、消費者物価の上昇率を2%に引き上げることを目的とした。

しかし、この目的は実現しなかった。日銀が大量の国債を買い上げ、為替レートを円安に導いたにもかかわらず、消費者物価上昇率がほとんどゼロであるような状況が続いた。

ところが、この状態は2022年に大きく変化。消費者物価の対前年同月比の伸び率が2％程度に上昇した。原因は、世界的なインフレが“輸入”されたことだ。

まず、アメリカが利上げに踏み切った一方で、日本がゼロ金利政策を続けたために、日米間の金利差が拡大し、円安が急激に進行。加えて、アメリカではコロナ禍後の経済回復による雇用の急増によって賃金が高騰した。

また、ロシアがウクライナに侵攻した影響でエネルギー価格が世界的に上昇した。こうしたことが原因となって日本の輸入価格が急上昇し、それが国内の消費者物価に転嫁された。

インフレのメカニズムはどう変化したのか

ところが、このメカニズムは2023年に変化した。インフレの原因が海外要因から国内要因に転換したのである。国内要因で最大のものは賃上げだ。

賃上げは本来、生産性上昇の範囲内で行われるべきである。ところが、2023年以降の春闘の賃上げはこの範囲を超える、著しい賃上げであった。

なぜ生産性を超える賃上げが可能になったのか。賃上げが販売価格に転嫁されたからだ。そのため、物価が上昇する。物価が上がるから、さらに賃上げが必要になる。こうして、「名目賃金は上がるが、物価上昇率に追いつかないため、実質賃金が下がる」という状態が続いた。

賃上げは春闘によって主導された。それまで春闘における賃金上昇率（ベースアップを含む）は2%程度であったが、2023年以降の春闘においては物価高騰を背景として非常に高い賃上げが実現された。これが国内の物価上昇を招いたと考えられる（詳しくは7月6日配信の本連載を参照）。

生産性を上昇させるには、資本装備率の上昇、新しい技術や新しいビジネスモデルの導入、そして産業構造の改革などが必要とされる。これらによって賃金が上昇し、人々の購買力が高まり、需要が増加し、物価が上昇する。これが「賃金と物価の好循環」と呼ばれるものだ。

しかし、生産性の向上は容易な課題ではない。実現するには、長期間にわたる多大な努力が必要だ。

こうして、日本では転嫁によって賃上げがなされているため、賃金が上がると物価が上昇する。物価が上昇するから、賃上げが必要になる、という悪循環が生じている。これは、賃金と物価の好循環ではなく、「賃金と物価の悪循環」にほかならない。

2022年頃には、海外のインフレ率は日本のそれよりかなり高かった。しかし、今はそれが逆転している。アメリカや欧州のインフレ率より日本のインフレ率のほうが高い。問題はかなり深刻だ。

転嫁による賃上げが無理筋である理由

以上の事態に対処するには、政策の大転換が必要だ。

まず第1に、現在の物価高対策は廃止する。これは、エネルギー価格を中心とした輸入物価の高騰によって物価高騰が引き起こされた時代の対策であるからだ。

そして第2に、賃上げに関する政策を180度転換する。政府はこれまで、転嫁による賃上げは望ましいことであり、これを積極的に後押しする政策を行ってきた。しかし、上記のように、転嫁による賃上げは日本経済に深刻な問題をもたらす。

もともと、転嫁の可能性は取引上の優位性に強く依存する。大企業は取引上の立場が強く、販売価格への転嫁も比較的容易だ。これに対して中小零細企業、とりわけ大企業の下請け企業は取引上の立場が弱く、人手不足のための賃上げだと言ってもなかなか認められない。

このため、大企業の賃上げ率が高く、中小零細企業の賃上げ率が低いという問題が発生する。このような見地からも、転嫁による賃上げを無制限に認めることには問題がある。

加えて、現在の日本では、上述のように賃上げが物価上昇をもたらし、それがさらに賃上げを必要とするという悪循環が生じている。こうした見地からすれば、転嫁によって賃上げを行うという政府の方針にはもともと問題があった。

そこでまず最初に必要なのは、政府が政策の基本的な方向づけを「転嫁による賃上げは望ましくない」と180度転換させることだ。そして、望ましい賃上げ率についてのガイドラインを具体的な数字で示す。生産性の上昇率を計測し、これを超える賃上げは望ましくないとする。これによって、賃上げ率を生産性上昇率の枠内に抑える。

もちろん、こうしたことを行えば、人手不足で賃金を引き上げざるをえない中小零細企業は窮地に陥る。生産性を引き上げよと言っても、簡単に実現するものではないからだ。そこで、その対策として政府が企業に直接的な補助を与えることが考えられる。

これは政策の大転換であり、決して簡単に行えるものではない。しかし、そのような政策が必要なほどの深刻な事態に日本経済が直面していることもまた事実である。22日に告示された自民党総裁選でも、実質賃金の継続的な引き上げをどう実現するかが重要な論点となりそうだ。

（野口 悠紀雄 ： 一橋大学名誉教授）