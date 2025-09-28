【猫漫画】私のせいで死んでしまった愛猫が復讐に現れた!?「恨まれても仕方ない…」飼い主の後悔を描く【作者に聞く】
子どものころに飼っていた愛猫グレは、突然発作を起こして死んでしまった。共働きで両親がいないなか、突然のグレの発作に優は怖くて逃げ出してしまう。「あの時、病院に連れて行っていれば…」後悔の念が消えないペットロスを描いた、めぐお(@8MEGUO8)さんの「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」を紹介しよう。本作は、ペットが亡くなってしまった後悔を抱く飼い主たちから「同じ経験をして、今も後悔している」「救われた」「涙が止まらない」などの声が届いている。
愛猫グレを失ってから思い出すのは、グレが苦しんでいた姿ばかり。共働きで両親がいないなか、突然グレが発作を起こした。小学生だった優は、怖くなって逃げ出してしまった。今でも後悔の念が残っており、きっとグレも助けてくれなかったことを恨んでいるに違いないと思っている。
そんな優のそばに昔飼っていた愛猫・グレが現れた。自分の近くにいるが、ほかの人には見えない様子。グレが現れてからというもの、どこからか視線を感じたり、物がなくなったりすることが増えたように感じた。決定打となったのは、カーテンがビリビリに破れていたのを見たときであった。きっとグレは復讐の機会を狙っているのだと思う優なのであった。
「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」の作者めぐおさんは元々二次創作が好きで、オリジナルでも何か描いてみたいと思い本作に取り組んだという。当時を振り返り「担当編集さんと賞に応募する作品をいくつか制作していて、創作漫画の内容が思いつかず『自身の体験に近いエピソードなら描けるかも』と思ったことがきっかけでした。そのままネームが通ったので、思い通り制作しました」と制作秘話を話してくれた。
「涙腺崩壊」「感動した」などのコメントが多く届いている本作「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」を読み、口には出せない愛猫への想いを感じ取ってほしい。
取材協力：めぐお(@8MEGUO8)
