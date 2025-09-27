「萎縮性膣炎」を発症すると現れる症状・原因はご存知ですか？【医師監修】

萎縮性膣炎とは膣の粘膜に起こる炎症で、閉経後の女性に多い疾患です。おりものや出血があり、気になっている人も多いのではないでしょうか。

今回は萎縮性膣炎の原因について解説していきます。症状・発症しやすい年齢・治療方法について、また放置することでのリスクも紹介しています。

萎縮性膣炎では、と悩んでいる人は受診のための参考にしてください。

※この記事はメディカルドックにて『「萎縮性膣炎」を発症すると現れる症状・原因はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

萎縮性膣炎の原因と症状

萎縮性膣炎とはどのような病気でしょうか？

萎縮性膣炎とは女性ホルモンの分泌が少なくなることで、膣が萎縮しおりものや出血をともなう炎症が起きる疾患です。閉経後や更年期に多く起きる疾患で、膣の自浄作用が衰えることなどが原因で起きます。閉経期・更年期の他・卵巣を摘出した人にも多くみられます。命に関わるような病気ではありませんが、自然治癒の可能性はないので受診し適切な治療を受けてください。

発症する原因を教えてください。

発症の原因は女性ホルモンの分泌低下にともなって善玉菌が少なくなることにあります。また乳酸菌など常在菌が減少するために膣内の自浄作用が低下することで傷つきやすくなり炎症を起こしやすくなります。このような症状が現れる疾患が萎縮性膣炎です。女性ホルモンの分泌が少なくなることで膣は乾燥して萎縮していき、抵抗力も低下して細菌感染を引き起こす場合もあります。症状が悪化すると膀胱などに感染が広がり頻尿や膀胱炎を起こしてしまうこともあるのです。

どのような症状がみられますか？

萎縮性膣炎では主に次のような症状があります。

膣の乾燥

かゆみ

ピリピリした痛み

おりものが増える

出血

性交痛

頻尿

女性ホルモンの分泌が低下することで膣の粘膜の潤いがなくなり、自浄作用が失われます。そのため膣が乾燥してしまい、傷ができたりおりものが増えたりするのです。膣内に細菌が繁殖しやすくなり感染が膀胱にまで広がり、頻尿や膀胱炎になってしまうこともあります。

また膣の乾燥や伸縮が難いことから性交時に痛みを感じることもあります。これらの症状は女性ホルモンの不足から起きているので、女性ホルモンであるエストロゲンを補充することで症状の軽減が期待できる疾患です。

発症しやすい年齢を教えてください。

比較的高齢の女性に多い疾患ですが、特に更年期や閉経期の女性が発症しやすいといわれています。年齢的には50代以降の女性に多い病気で、60代以降の女性の約半数に発症がみられるともいわれるほど、高齢者にも多い病気です。発症には女性ホルモンの分泌が大きく関わります。女性ホルモンの分泌が低下して膣の自浄作用も低下することで膣が萎縮し、炎症を起こします。女性ホルモンの分泌が少なくなった50代以降の女性に多く発症することから老人性膣炎と呼ばれることもあるほど高齢者に多い疾患です。もちろん加齢だけが原因ではなく若い人にも発症する可能性はあります。

若い女性が発症することもあるのでしょうか？

50代以降の女性に多い萎縮性膣炎ですが、若い女性が発症することもあります。特に子宮内膜症・乳がん・卵巣の摘出などでホルモン治療を行っている女性は発症する可能性が高いです。また授乳中や低用量ピルを利用している女性にもみられることがあります。若いから萎縮性膣炎にはかからないと思い込まずに受診することで、他の病気がみつかることもあります。積極的に受診して医師に相談してください。

閉経後の女性に多くみられるため、老人性膣炎とも呼ばれることもあるのが萎縮性膣炎です。

女性ホルモンの分泌の低下により、膣粘膜が薄く弱くなり自浄作用も低下することから発症する病気です。

症状は乾燥による外陰部の痛みやかゆみ、おりものの増加などで、つい放置してしまいがちな疾患ですが、しっかりと治療することで症状が軽減します。

放置して自然治癒する可能性はありません。受診して女性ホルモン（エストロゲン）の補充を行うことが必要になります。

一人で悩むことの多い疾患といえますが、多くの女性が同じ悩みを抱えています。勇気を出して受診し適切な治療を受けるようにしてください。

