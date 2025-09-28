Image: LISTYC

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

PCと資料を携えて出勤し、仕事帰りにはジムウェアを取り出して汗を流す。さらにその足で、週末の小旅行に突入…。そんなアクティブな日々を、たった1つのバッグで過ごせたらスマートですよね。

計算された機能美で、毎日がもっとスムーズに。「ATTIV」が新しいスタイルを広げます。

ところで、こちらのスリングバッグのプロジェクトの終了時期が迫ってきました。そこで今回は、シーンごとにバッグを変える煩わしさが減りそうな理由を、改めてご紹介していきます。

モノの定位置を決める。6層構造の収納スペース

Image: LISTYC

流動的な1日のスケジュールを支えるのは、やはり「準備の質」です。「ATTIV」に備わった6層構造の収納スペースは、その日の多様な荷物を受け止める懐の深さを備えています。

Image: LISTYC

たとえば、朝の通勤に不可欠な14インチPCとA4書類は、独立した専用コンパートメントへ収め、昼のタスクに必要なガジェット類は、細かく仕切られたポケットに整理整頓。そして、夜のジムで使うウェアやシューズは、いざというときのための拡張スペースが受け止めてくれます。

駅の改札で、もう慌てない。身体にフィットする着用感

Image: LISTYC

収納がうまくいっても、取り出しにくければちょっと残念です。その点も、このバッグなら本当に巧み。スリングバッグの特性を活かして、背中から胸元へさっと移動させれば、中身にすぐにアクセスできます。

前に掛けたまま開いても中身がこぼれ落ちないよう、あえて全開しない設計が施されているので、人混みの中でも安心して財布や手帳を取り出せますよね。

着用中、自然に手が届く位置に、スマートフォンやイヤホンといった頻繁に使うモノのための指定席が用意されている点も便利。

Image: LISTYC

優れたアクセス性を陰で支えるのが、快適な着用感と着脱のスマートさです。幅広でクッションの入ったショルダーベルトは、肩への負担を和らげるよう設計されています。余ったベルトがだらりとしないためのストッパーも付いていて、見た目もすっきりします。

極めつきは、ワンタッチで着脱できるマグネット式のバックル。ジャケットを脱ぐようにバッグを下ろせるので、髪型や服装を崩す心配もありません。使う人の一連の動作、そのすべてが美しくなるように計算されている。そんなデザインの思想さえ感じさせます。

予定変更は、むしろ歓迎。日常を冒険に変える適応力

Image: LISTYC

スケジュール通りに進まない日だってありますよね？ そんなときこそ、「ATTIV」の柔軟性が光ります。

両サイドのホルダーには、マイボトルだけでなく、外出先で買ったペットボトルや折り畳み傘なんかもスマートに収納可能。また、サイドのストラップは、脱いだ上着をさっと掛けておくのに便利なんです。

Image: LISTYC

注目したいのは、出張時のキャリーオン機能。空港での移動をスムーズにし、旅先では軽快な街歩きのパートナーへと姿を変えます。計画通りでも、予期せぬハプニングがあっても、このバッグならスマートに乗り切るための選択肢を提示してくれる。そんな頼もしさがあります。

長く付き合える「ギア」としての品質

Image: LISTYC

アクティブな毎日は、バッグにとっては少し過酷な環境かもしれません。だからこそ、「ATTIV」は堅牢な素材で作られています。

本体の撥水加工ナイロンは、突然の雨から大切なモノたちを守る最初の防衛ライン。サイドポケットには水気を放出するハトメ穴が設けられ、濡れた折りたたみ傘を入れても湿気がこもりにくい配慮が嬉しいポイントです。

デザインのアクセントにもなっているシワ加工ナイロンは、さりげない高級感を演出しつつ、実は傷や汚れを目立たせにくいという実用的な側面も。まさに、長く付き合える「ギア」と呼ぶにふさわしい品質です。

収納力のあるバッグや使い勝手のいいバッグなら巷に溢れていますが、そうした利便性を超え、新しいワークライフスタイルを提案してくれるものとなると、そう多くはありません。

「ATTIV」がもたらすのは、シーンの境界線をなくし、1日をシームレスに繋ぐという体験。仕事も、プライベートも、移動時間さえも、すべてが自分らしい時間として連なっていく感覚を、ぜひご自身で確かめてみてください。

冒頭でお伝えしたとおり、「ATTIV」のプロジェクトは間もなく終了になります。シンプルな見た目にして対応力も高いこのスリングバッグが気になった方は、早めにチェックを。

machi-ya購入限定！ 夏の終わりのお買い物キャンペーン

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年9月30日まで

クーポン金額：2,500円OFF（支援金額15,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

14インチPCも一泊荷物も！多機能スリング「ATTIV」は大容量なのにスリム設計 17,600円 超超早割 先着100名 20%OFF machi-yaで見る

>>14インチPCも一泊荷物も！多機能スリング「ATTIV」は大容量なのにスリム設計

Image: LISTYC

Source: machi-ya