¡Ö¥¬¥ì¥ê¥¢¡×¥Ö¡¼¥¹¤ÇºÇ¹âµé¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤òÂÎ´¶ #TGS2025
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PCÃµ¤·¤Æ¤ë¿Í¡¢¡Ö¥¬¥ì¥ê¥¢¡×¥Ö¡¼¥¹¤Ë¶î¤±¹þ¤á¡ª
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎŽ¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦ 2025Ž£¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë"»î¤·Èæ¤Ù"¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ØGALLERIA¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤¬¤º¤é¤ê¡£
CPU¡¢GPU¡¢¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ´¶¤·¤Æ¤³¤½Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¡£
¹ØÆþÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿¨¤ì¤Æ³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡¢X¥·¥ê¡¼¥º
¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊãþÂÎ¤¬ÁÇÅ¨¤ÊX¥·¥ê¡¼¥º¡£GALLERIA¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
CPU¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¡ÖAMD Ryzen™¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖGeForce RTX¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¡ÖAMD Radeon™ RX¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÍÑ°Õ¡£ÅöÁ³³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 7¡×¤ä¡ÖGeForce RTX 5080¡×¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢
XPC7A-R57T-WL
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ 7 265F
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB
¥á¥â¥ê¡§16GB¥á¥â¥ê DDR5
SSD¡§1TB Gen4 SSD
¤ä¡¢
XDR7M-97XT-GD
CPU¡§AMD Ryzen™ 7 9800X3D
GPU¡§AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB
¥á¥â¥ê¡§32GB ¥á¥â¥êDDR5
SSD¡§1TB Gen4 SSD
¤è¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡¢
XMC9A-R59-GD
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 9 285K
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5090 32G8
¥á¥â¥ê¡§32GB¥á¥â¥ê DDR5
SSD¡§2TB Gen4 SSD
¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡ØApex Legends¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç»î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¤¬ÁÇÅ¨¡¢F¥·¥ê¡¼¥º
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥Ü¥Ç¥£¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎF¥·¥ê¡¼¥º¡£
FPC7M-R57T-B
CPU¡§ ¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 7 265F
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB
¥á¥â¥ê¡§16GB ¥á¥â¥ê DDR5
SSD¡§1TB Gen4 SSD
¤ä¡¢
FMR9A-R58-W
CPU¡§ AMD Radeon™ 9 9950X3D
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB
¥á¥â¥ê¡§32GB ¥á¥â¥ê DDR5
SSD¡§2TB Gent SSD
¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ö¤ÃÈô¤Ö¥²¡¼¥àÂÎ¸³¡¢S¥·¥ê¡¼¥º
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âµé¤ÊS¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖSMC9E-R59-GL¡×¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢
SMC9E-R59-GL
CPU¡§ ¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 9 285K
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB
¥á¥â¥ê¡§64GB X EU DDR5
SSD¡§2TB Gen5 SSD
¥Ç¥«¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÀÑ¤ó¤ÀºÇ¶¯¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡ØStellar Blade¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ïµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥³¥é¥ÜPC¤ä¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿PC¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¤«¤é¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Ï¤º¤é¤ê¤ÈPC¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»îÍ·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÂ¾¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿»îÍ·¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼«Ê¬¤ËËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: GALLERIA