CBC

27ÆüÍ¼Êý¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎºùÄÌ¤Ç¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÇÄ¾¿Ê¤ÎÃËÀ­ ±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·»àË´ Ì¾¸Å²°¡¦Ãæ¶è´Ý¤ÎÆâ¤ÎºùÄÌ ¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¡¡

27Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢Ãæ¶è´Ý¤ÎÆâ¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶»¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï66ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ ¿ÜÆ£ñ¥ÍÆµ¿¼Ô24ºÐ¤ò¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¿ÜÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¤Î¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ー±Ø¤«¤éÅì¤Ë400¥áー¥È¥ë¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£