¡Ú28Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿15¾¡ÌÜ¤Ê¤é2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡Ç»¸ü¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£28Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¾¡¤Æ¤ÐºòÇ¯¤Î14¾¡¤ò¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î15¾¡ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾¡Íø¿ô2°Ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´Ø¡¢Í¸¶¤Î³Æ13¾¡¡£°ËÆ£¤¬15¾¡¤Ë¿¤Ð¤»¤Ð¡¢»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡2Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ê¤é21¡Á23Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï95¡¢96Ç¯¥°¥í¥¹¤Ë¼¡¤®29Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëZOZO¥Þ¥ê¥ó¤ÇÄÌ»»10»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ6¾¡0ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ÁêÀÈ´·²¤Îµå¾ì¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¡£¡¡