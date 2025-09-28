°ÂÃ£Í´¼Â¡¡¡ÖÃý¤Ã¤¿Ãý¤Ã¤¿¡×ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñS¤Ë¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¡¢¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê44¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Ê½÷Í¥¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡3¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÃý¤Ã¤¿Ãý¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ÂÃ£¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ç¥Ê¡¼¥¹Ãç´Ö¤ò±é¤¸¤¿Ãç¡£Æ±ºî¤Ï2022Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¡ÖÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÂ³ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÏÃÃÆ¤ß¤Þ¤¯¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¸÷·Ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¡¢´Ç¸î»ÕÃç´Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤È¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤Î¡¢¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¡Ö¤¨¡©¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£