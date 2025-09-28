雑誌に特化した私設図書館「よみかけ文庫」の館内＝2025年8月2日、愛知県一宮市

愛知県一宮市に、雑誌に特化した私設図書館「よみかけ文庫」がある。1980年代以降のファッションやゲーム、デザインなどの雑誌約5千冊が並び、懐かしさが評判を呼んでいる。館主のワタナベさん（48）が20年以上かけて集め、段ボール箱に眠らせるより誰かと共有したいとの思いで開いた。アート展や音楽イベントを開催できるスペースを併設し、文化の発信も目指している。（共同＝木村海里）

コンクリートがむき出しの無機質な室内。人気雑誌「ポパイ」や「ブルータス」から、作家が自主発行した同人誌まで、ワタナベさんの趣向に沿った冊子が木製の本棚に並ぶ。来館者はいすに座りながら、思い思いに読むことができる。

幼少期から本屋に通うことが好きだったワタナベさん。10代は、雑誌をぼろぼろになるまで読んでは処分していた。読みたいときに手元にない歯がゆさがあり、20代後半からは「雑誌を残そう」と決めた。趣味で各地の書店や古本屋を巡りながら、雑誌を買い集めた。

だが家の本棚に入りきらなくなった。保管先を調べていたところ、自宅や店舗の一角に本棚を設け、蔵書を公開する全国的な市民の取り組み「まちライブラリー」に共感。図書館の設立を決意し、2021年、一宮市にオープンした。

「よみかけ文庫」の名前には「一冊を読み切らなくても大丈夫。気の向くまま雑誌に手を伸ばしてほしい」との思いを込めた。遠方の雑誌愛好家だけでなく、近隣の若い世代も訪れるようになった。

書店巡りの中で、カフェやギャラリーを併設する独立系書店にも目をつけた。図書館として雑誌文化を保存するだけでなく、来館者同士の交流を促したいと考え、今年6月、市内のビルに移転。図書館の上の階ではアニメがテーマの座談会や、数百の映像作品を流すアート展を開いている。

入館は有料で、土日を中心に不定期で開いている。ワタナベさんは「さまざまな刺激を受けに来てほしい」と意気込む。