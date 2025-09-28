JCB¤Î²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡¢¼«¿È¤Ç¥«¥é¡¼¥¿¥°Ê¬Îà¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½ÅëºÜ
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖMyJCB¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»ÙÊ§¤¤ÌÀºÙ¤ÎÊ¬Îà¡¦½¸·×¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ç¥«¥é¡¼¥¿¥°Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë
¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥«¥é¡¼¥¿¥°(ºÇÂç10¼ïÎà)¤Ç¹¥¤¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Î»ÙÊ§¤¤ÌÀºÙ¤ÎÊ¬Îà¡¦½¸·×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¿¥°ÀßÄê¸å¤Ï¡¢Æ±¤¸Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤¬Ëè·î¼«Æ°Åª¤Ë¥¿¥°Ê¬¤±¤µ¤ì¤ë¡£
³èÍÑÊýË¡¤ÎÎã
¥«¥é¡¼¥¿¥°¤´¤È¤ÎËè·î¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¿ä°Ü¤Î¥°¥é¥ÕÉ½¼¨¤â¤Ç¤¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î·¹¸þ¤äÆâÌõ¤Î³ÎÇ§¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÂÐ¾ÝÌÀºÙ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ßÉ½¼¨¤â¤Ç¤¤ë¡£
»ÙÊ§¤¤¤Î·¹¸þ¤äÆâÌõ¤¬³ÎÇ§²ÄÇ½
¡ÖJCB¥¶¡¦¥¯¥é¥¹¡×¡ÖJCB¥×¥é¥Á¥Ê¡×²ñ°÷¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åµ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢MyJCB¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßMyJCB¥¢¥×¥ê¾å¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ç°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¤Î²óÅú¤â¡¢MyJCB¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²óÅú·ë²Ì¤Î³ÎÇ§ÊýË¡
¡ÖJCB¥¶¡¦¥¯¥é¥¹¡×¡ÖJCB¥×¥é¥Á¥Ê¡×²ñ°÷¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åµ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢MyJCB¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßMyJCB¥¢¥×¥ê¾å¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ç°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¤Î²óÅú¤â¡¢MyJCB¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²óÅú·ë²Ì¤Î³ÎÇ§ÊýË¡